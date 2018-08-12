Başakşehir - Trabzonspor CANLI 1-0

45'Fırat Aydınus'un düdüğü ile karşılaşmanın ilk yarısı Medipol Başakşehir'in 1-0 üstünlüğü ile sona eriyor.

45'İlk yarının sonuna en az 1 dakika ilave ediliyor.

43'Medipol Başakşehir'in attığı golde asisti yapan isim Edin Visca oluyor.

43'GOOOLL!! Medipol Başakşehir, Manuel Da Costa'nın attığı golle 1-0 öne geçiyor. Sağ kanattan kazanılan köşe vuruşunda topun başına Edin Visca geçiyor. Edin Visca'nın ortasına ön direkte iyi yükselen Manuel Da Costa'nın kafa vuruşu kaleci Onur Kıvrak'ın müdahalesine rağmen ağlarla buluşuyor.

40'Edin Visca'nın yerden pası ile ceza sahasının hemen içerisinde sağ çaprazda topla buluşan Junior Caiçara'nın çektiği şut az farkla yandan dışarı çıkıyor.

36'Sol çaprazdan topla birlikte ceza sahası içerisine giren Yusuf Yazıcı şutunu çekiyor ancak bu şut farklı şekilde yandan dışarı çıkıyor.

34'Rijad Bajic'in pası ile penaltı noktasının hafif sağ çaprazında topla buluşan Junior Caiçara'nın yerden çektiği şut az farkla yandan dışarı çıkıyor.

32'Jose Sosa'nın çektiği şut savunmadan sekip altıpasın hemen dışında sağ çaprazda bulunan Ogenyi Onazi'ye geliyor. Onazi'nin kafa vuruşu az farkla üstten dışarı çıkıyor.

31'Sağ kanattan kazanılan köşe vuruşunda topun başına Edin Visca geçiyor. Edin Visca'nın ortasına ön direkte iyi yükselen Alexandu Epureanu'nun kafa vuruşu az farkla yandan dışarı çıkıyor.

30'Gökhan İnler'in ceza sahasının hemen dışından sağ çaprazdan çektiği sert şutu kaleci Onur Kıvrak kornere uzaklaştırıyor.

28'Gökhan İnler'in kendi yarı alanından gönderdiği pasa Trabzonspor yarı alanının ilk metrelerinde hareketlenen Rijad Bajic için ofsayt bayrağı kalkıyor.

22'Sağ kanattan kazanılan köşe vuruşunda topun başına Edin Visca geçiyor. Visca'nın ortasına penaltı noktası üzerinde iyi yükselen Alexandu Epureanu'nun kafa vuruşu az farkla üstten dışarı çıkıyor.

20'Ceza sahasının hemen içerisinde sol çaprazda topla buluşan Soner Aydoğdu'nun çektiği şut az farkla yandan dışarı çıkıyor.

16'Hugo Rodallega'nın kaleye yaklaşık 30 metre mesafeden sol çaprazdan çektiği şut farklı şekilde yandan dışarı çıkıyor.

14'Sol kanattan kazanılan köşe vuruşunda topun başına Jose Sosa geçiyor. Sosa'nın ortasını kaleci Mert Günok uzaklaştırıyor.

11'Sol kanatta topla buluşan Soner Aydoğdu, son çizgiye indikten sonra yerden ortasını yapıyor ancak Trabzonspor savunması tehlikeyi uzaklaştırıyor.

9'Gael Clichy'nin ceza sahasının hemen dışından sol çaprazdan çektiği şut az farkla üstten dışarı çıkıyor.

5'Sağ kanattan kazanılan köşe vuruşunda topun başına Edin Visca geçiyor. Visca'nın ortası ile ön direkte buluşan Manuel Da Costa'nın kafa vuruşu az farkla yandan dışarı çıkıyor.

1'Karşılaşma Hugo Rodallega'nın yaptığı santra vuruş ile başlıyor.

Spor Toto Süper Lig’de Lefter Küçükandonyadis Sezonu’nun açılış haftasında dev karşılaşmada Medipol Başakşehir, Trabzonspor’u konuk ediyor. Ligin iddialı iki ekibini buluşturan zorlu karşılaşmada iki takım da kazanarak sezona oldukça önemli bir galibiyetle başlamanın peşinde.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Mert, Caiçara, Da Costa, Epureanu, Clichy, Soner, Gökhan İnler, Visca, Jojic, Elia, Bajic

TRABZONSPOR: Onur, M.Akbaş, Toure, Pereira, Ibanez, Kucka, Sosa, Onazi, Yusuf, Abdülkadir, Rodallega