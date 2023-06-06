Başakşehir Trabzonspor'u 3-1 mağlup etti
Süper Lig'in son haftasında Başakşehir sahasında Trabzonspor ile karşı karşıya geldi. Mücadele ev sahibi ekibin 3-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı.
Süper Lig'de heyecan 38. hafta mücadeleleri ile sürüyor. Sezonun son haftasında Başakşehir sahasında Trabzonspor'u konuk etti. 4 golün atıldığı mücadelede kazanan 3-1'lik skorla Başakşehir oldu.
Ev sahibi ekibin golleri, Deniz Türüç, Eren Elmalı (k.k) ve Lima'dan gelirken, Trabzonspor'un tek sayısını Deniz Türüç kaydetti.
Bu sonuçla Başakşehir ligi topladığı 59 puanla 5. sırada, Trabzonspor ise 57 puanla 6. sırada tamamladı.
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