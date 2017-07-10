Başakşehir Wakaso için yeniden harekete geçti !

Geçen sezonun flaş takımı Medipol Başakşehir, yeni sezona da iddialı girmek için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Turuncu-lacivertli takım Gael Clichy’yle 3 yıllığına anlaştıktan sonra rotayı yeniden Mubarak Wakaso’ya çevirdi.

Medipol Başakşehir, daha önce de transfer etmek istemesine rağmen yüksek maliyeti nedeniyle vazgeçtiği Mubarak Wakaso için yenir fırsat yakaladı. Ganalı oyuncunun takımı Panathinakos'un pazarlık konusunda yumuşaması üzerine Başakşehir Wakaso için yeniden girişimlere başladı.

İspanya’nın Granada ekibinde bu sezon kiralık olarak oynayan 1.72 boyundaki ortasaha oyuncusu Wakaso'nun Gana Milli Takımı'yla 49 maçta 12 golü bulunuyor.