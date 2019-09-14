Başakşehir yine kazanamadı!

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Medipol Başakşehir ile Demir Grup Sivasspor karşı karşıya geldi. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'ndan oynanan maç 1-1 sona erdi.

Sivasspor, 39. dakikada Mustafa Yatabare'nin golüyle öne geçti ve ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. Başakşehir, 56. dakikada Edin Visca ile eşitliği sağladı. 1-1'den sonra iki takım da çok net fırsatlar yakaladı ancak değerlendiremeyince skor değişmedi.

Başakşehir, bu sezon 4. maçında toplam 8 puan kaybetti. Sivasspor ise Beşiktaş'ı yendikten sonra oynadığı 3 maçta da kazanamadı.

Bu sonucun ardından Başakşehir, puanını 4'e yükseltti. Sivasspor ise 5 puana yükseldi.

Başakşehir, gelecek hafta Beşiktaş'a konuk olacak. Sivasspor ise sahasında Trabzonspor'ı ağırlayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

19. dakikada rakip yarı alanın ortalarında topla buluşan Aleksic, ceza sahasına doğru hareketlendi. Yayın önünde Crivelli ile verkaça giren Sırp futbolcunun şutunda kalecinin sektirdiği meşin yuvarlağı savunma uzaklaştırdı.

26. dakikada Caiçara'nın sağdan yerden ortasını, altıpasın sağında kontrol eden Visca'nın şutunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

27. dakikada Mahmut Tekdemir'in savunma arkasına gönderdiği pasa koşu yapan Visca, topu ceza sahası içi sağ çaprazda kontrol etti. Bosna Hersekli oyuncunun şutunda kaleci Samassa'dan dönen meşin yuvarlağı tehlike bölgesinin dışına gönderdi.

39. dakikada konuk ekibin golü geldi. Yatabare, ceza sahasına ortalanan topu, Hakan Arslan'a indirdi. Hakan'ın pasıyla ceza sahası içinde bulunan buluşan Yatabare, şık bir vuruşla fileleri havalandırdı: 0-1.

45. dakikada ceza yayı civarında kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Caiçara'nın şutunda meşin yuvarlak direk dibinden auta çıktı.

Mücadelenin ilk yarısı, Sivasspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

İKİNCİ YARI

55. dakikada Medipol Başakşehir beraberlik golünü buldu. Ceza sahası içinde oluşan karambolde sağ çaprazda topu önünde bulan Caiçara, içeri yerden sert çevirdi. Sol çaprazda topun gelişine Visca'nın vuruşunda top ağlara gitti: 1-1

60. dakikada Visca'nın hücum yönünün solundan kullandığı kornerde penaltı noktası üzerinde iyi yükselen Demba Ba'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

74. dakikada Aleksic'in pasında ceza sahası içinde topun gelişine Visca'nın sol ayağıyla şutunda kaleci Samassa meşin yuvarlağı son anda çeldi.

77. dakikada Visca'nın ara pasıyla savunma arkasına sarkan Clichy, müsait pozisyonda topu Aleksic'e çıkardı. Bu oyuncunun boş kaleye ters ayağıyla vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

83. dakikada Demir Grup Sivasspor çok önemli bir pozisyondan yararlanamadı. Hakan Arslan'ın ara pasıyla savunma arkasına koşan Yatabare, kaleciyle karşı karşıya uygun durumdaki pozisyonda meşin yuvarlağı auta attı.

Karşılaşma 1-1 beraberlikle sona erdi.

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Arda Kardeşler, Erdinç Sezertam, İbrahim Bozbey

Medipol Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Skrtel (Dk. 69 Azubuike), Epureanu, Clichy, Mehmet Topal (Dk. 46 Gökhan İnler), Mahmut Tekdemir, Visca, Aleksic, Robinho (Dk. 46 Demba Ba), Crivelli

Demir Grup Sivasspor: Samassa, Goiano, Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Hakan Arslan, Cofie, Erdoğan Yeşilyurt (Dk. 61 Fernando), Mert Hakan Yandaş (Dk. 73 Traore), Emre Kılınç, Yatabare (Dk. 84 Kone)

Goller: Dk. 39 Yatabare (Demir Grup Sivasspor), Dk. 55 Visca (Medipol Başakşehir)

Sarı kartlar: Dk. 22 Mahmut Tekdemir, Dk. 61 Demba Ba (Medipol Başakşehir) Dk. 42 Emre Kılınç, Dk. 88 Uğur Çiftçi (Demir Grup Sivasspor)

MAÇTAN NOTLAR

Medipol Başakşehir ile Demir Grup Sivasspor arasındaki mücadeleyi TFF Başkanı Nihat Özdemir ile A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş de takip etti.

Özdemir ve Güneş, protokol tribününde turuncu-lacivertlilerin başkanı Göksel Gümüşdağ ile birlikte maçı izledi.

İRFAN CAN KADRODA YOK

Turuncu-lacivertli takımda İrfan Can Kahveci, yaşadığı sakatlık sebebiyle bu zorlu müsabakanın kadrosunda yer almadı.

Milli takım kampında darbeye bağlı sakatlık yaşayan tecrübeli oyuncu, durumu ciddi olmamasına rağmen gelecek maçlar da düşünülerek Teknik Direktör Okan Buruk tarafından riske edilmedi.

VISCA GOLLERİNE DEVAM ETTİ

Geçtiğimiz hafta 90. dakikada turuncu-lacivertlilere Gençlerbirliği deplasmanında galibiyeti getiren golü atan Visca, Sivasspor mücadelesinde de 1 puanı kurtaran isim oldu. Müsabakanın 55. dakikasında rakip ağları sarsan Visca, bu sezonki ikinci golünü de kaydetmiş oldu.

29 yaşındaki oyuncu, Başakşehir forması altında toplamda da 83 gole ulaştı.

EPUREANU 6 AY SONRA

Turuncu-lacivertli takımda kaybedilen 2 puana rağmen Epureanu sevinci yaşanıyor.

Geçtiğimiz sezon yaşadığı sakatlığın ardından uzun süre sahalardan uzak kalan Moldovalı futbolcu, bugünkü mücadeleyle birlikte tam 6 ay 11 gün sonra formasına kavuştu.

Tecrübeli oyuncu, Başakşehir ile son resmi maçına geride kalan sezonun 24. haftasında, 3 Mart 2019 tarihinde deplasmanda Yeni Malatyaspor’a karşı çıkmıştı.

SKRTEL İLK KEZ

Bu müsabakayla birlikte turuncu-lacivertlilerin yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Martin Skrtel de yeni takımıyla ilk resmi maçına çıkmış oldu.

Üç sezon Fenerbahçe’de top koşturduktan sonra 2019-2020 sezonu öncesi Atalanta’ya transfer olan ancak yaşadığı problemler nedeniyle sözleşmesini fesheden ve sonrasında Başakşehir ile anlaşan 34 yaşındaki futbolcuya Teknik Direktör Okan Buruk, Sivasspor mücadelesinde ilk 11’de şans verdi.

Epureanu ile birlikte savunmanın ortasında görev alan Skrtel, yaşadığı sakatlık sonrası 69. dakikada yerini Azubuike’ye bıraktı.

