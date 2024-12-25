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  5. Başakşehir, Yusuf Sarı'yı açıkladı: 3.5 yıllık sözleşme imzalandı

Başakşehir, Yusuf Sarı'yı açıkladı: 3.5 yıllık sözleşme imzalandı

Başakşehir, Yusuf Sarı'yı açıkladı: 3.5 yıllık sözleşme imzalandı
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Başakşehir FK, Yusuf Sarı'yı kadrosuna kattığını açıkladı. En son Adana Demirspor forması giyen Yusuf Sarı ile 3.5 yıllık sözleşme imzalandı.

Süper Lig ekiplerinden Başakşehir FK, son olarak Adana Demirspor forması giyen Yusuf Sarı'yı kadrosuna kattı. Başakşehir FK, 26 yaşındaki sağ kanat ile 3.5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Bu transferle ilgili İstanbul ekibinden yapılan açıklama şu şekilde:

"Kulübümüz, sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Milli futbolcu Yusuf Sarı'yla, kulübü Adana Demirspor ile bir sonraki satışından pay konusunda anlaşarak 3,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Yusuf Sarı'ya ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz."

DHA

Etiketler Başakşehir Yusuf Sarı başakşehir FK
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