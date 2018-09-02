Başakşehir'den altın gol !

Spor Toto Süper Lig’de 4. hafta maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Medipol Başakşehir bir araya geldi. Üç maçta yalnızca bir puan alabilen ligin yeni ekibi Erzurumspor, iki galibiyet ve bir mağlubiyeti bulunan Medipol Başakşehir’i konuk etti. Konuk ekip sahadan İrfan Can Kahveci’nin 26’da kaydettiği şık golle 1-0 galip ayrıldı.

Dadaşlar, flaş bir galibiyete imza atarak seyircisinin önünde sezonun ilk üç puanına uzanmak istese de tribünleri dolduran seyircisi önünde çabalasa da en azından puana uzanamadı. Ligin iddialı ekiplerinden Başakşehir ise Fenerbahçe ve Galatasaray’ın kaybettiği haftayı avantajlı noktalamış oldu.

Başakşehir’de hafif sakatlığı nedeniyle 11’de başlamayan Emre Belözoğlu 67’de oyuna dahil olsa da 76’da sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı. Ev sahibinin yeni transferi Siphiwe Tshabalala ise 74’te Mehmet Altıparmak tarafından sahaya sürüldü. Devre arasında Emre Belözoğlu’nun tribünlerle yaşadığı tartışma ise geceye damga vuran anlar arasına girdi.