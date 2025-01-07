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Başakşehir'den bir transfer daha

Başakşehir'den bir transfer daha
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Başakşehir, Yusuf Sarı’dan sonra Le Havre forması giyen Christopher Operi’yi kadrosuna kattığını açıkladı.

Süper Lig’de topladığı 26 puanla 7. sırada yer alan ve sezon sonunda Avrupa kupalarına katılmak için transfer çalışmalarını sürdüren Başakşehir yeni yıldızını resmen açıkladı.

Turuncu-lacivertli ekip son olarak Fransız ekiplerinden Le Havre forması giyen Christopher Operi’yi kadrosuna kattığını açıkladı.

İşte yapılan o açıklama:

“Kulübümüz, son olarak Fransa Ligue 1 ekiplerinden Le Havre kulübünde forma giyen Fildişi Milli takım futbolcusu Christopher Operi ile 3,5 yıllık anlaşma sağladı. Christopher Operi'ye ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz.”

Etiketler Başakşehir başakşehir Yusuf Sarı Christopher Operi transfer süper lig trendyol süper lig
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