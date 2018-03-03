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  5. 03 Mart 2018 18:51

Başakşehir'den zirveye yakın takip !

Sahasında Göztepe'yi konuk eden Medipol Başakşehir, zorlu karşılaşmayı 2-0 kazanarak ligde maç fazlasıyla zirveye yerleşti.

Başakşehir'den zirveye yakın takip !
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Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında Medipol Başakşehir, evinde konuk ettiği ligin flaş ekibi Göztepe’yi 2-0 mağlup etti. Puanını 50’ye çıkartan Medipol Başakşehir, maç fazlasıyla ligde liderliğe yükseldi.

İlk yarıda katı Göztepe savunmasını aşmakta zorluk çeken Medipol Başakşehir, aradığı golü ilk yarının uzatma dakikalarında buldu. Emre Belözoğlu’nun kullandığı kornerde iyi yükselen Epureanu, takımının soyunma odasına önde girmesini sağladı.

İkinci yarıda oyunun kontrolünü tamamen eline alan Medipol Başakşehir, üst üste girdiği pozisyonlarda kaleci Günay Güvenç’i geçmeyi başaramadı. Oyuna 78. dakikada Adebayor’un yerine giren Mevlüt Erdinç, 3 dakika sonra farkı ikiye çıkaran golü ağlara bıraktı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 2-0 Medipol Başakşehir’in üstünlüğü ile tamamlandı.

Aldığı galibiyetle puanını 50 yapan Medipol Başakşehir, maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. 35 puanda kalan Göztepe, 7. sırada kaldı.

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