Başakşehir'e son dakikada iki şok birden !

Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında Medipol Başakşehir, Atiker Konyaspor deplasmanından son dakikada yediği golle 1-1 beraberlikle döndü. Adebayor ile ilk yarıyı önde tamamlayan Medipol Başakşehir, Skubic’in 90. dakikada attığı gole engel olamadı. Atiker Konyaspor’un uzatmada kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen Orkan Çınar’ın vuruşu direkten geri geldi.

Emre Belözoğlu, maçın uzatma dakikalarında gördüğü kırmızı kart nedeniyle takımını 10 kişi bıraktı. Emre Belözoğlu, önümüzdeki hafta oynanacak Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek.

Beşiktaş ve Fenerbahçe’nin puan kaybettiği haftada aradaki farkı açma fırsatını tepen Medipol Başakşehir, maç fazlasıyla da olsa liderlik koltuğunu korudu. Medipol Başakşehir, Galatasaray’ın Demir Grup Sivasspor deplasmanında kazanamaması halinde liderliğini devam ettirecek.