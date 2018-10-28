Başakşehir'in zirve inadı

Spor Toto Süper Lig 10. hafta mücadelesinde deplasmanda Atiker Konyaspor ile karşılaşan Medipol Başakşehir 1-0’lık galibiyetin ardından maç fazlasıyla liderliği kaptı.

İlk yarısı golsüz beraberlikle sona eren maçın 60. dakikasında Kerim Frei’ın asistinde golü bulan Riad Bajic Başakşehir’i 1-0’lık üstünlüğe taşıdı.

Konyaspor’un beraberlik çabaları sonuçsuz kalırken kalan dakikalarda başka gol olmayınca Başakşehir sahadan 1-0’lık galibiyetle ayrıldı.

Öte yandan 10 maçlık cezası sona eren sonra Arda Turan ise 176 gün sonra yeşil sahalara geri döndü. Turan, mücadelenin 83. dakikasında Kerim Frei’ın yerine oyuna dahil oldu.

Bu sonucun ardından 21 puana ulaşan Başakşehir maç fazlasıyla liderliğe otururken Atiker Konyaspor ise 13 puanda kaldı.

Başakşehir gelecek hafta ligde Beşiktaş’ı ağırlarken Atiker Konyaspor deplasmanda Sivasspor ile karşı karşıya gelecek.