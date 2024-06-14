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Başkanlık yarışını kaybeden Aziz Yıldırım sözünü tuttu

Başkanlık yarışını kaybeden Aziz Yıldırım sözünü tuttu
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Fenerbahçe Başkanlığı için yeniden aday olan ancak seçimi Ali Koç'a karşı kaybeden Aziz Yıldırım verdiği sözü tuttu.

Fenerbahçe’de geçtiğimiz hafta yapılan ve Ali Koç'un 16 bin 464 oyla yeniden Başkan seçildiği olağanüstü genel kurul sonrasında seçimin kaybedeni Aziz Yıldırım’dan Sarı-Lacivertli camiaya çok büyük bir jest geldi.

Aziz Yıldırım seçim sürecinde stadyum projesi ile ilgili olarak, "Kale arkalarındaki alt tribünleri, koltukları sökeceğiz. UEFA'dan izin alabilirsek buna devam edeceğiz. Ayakta seyirci alacağız ve ayaktaki seyirci ile kapasite 60 bin. Ama 'Burası Kadıköy Buradan Çıkış Yok' sloganını yeniden yaratacağız” demişti.

Seçimi kaybetmesine rağmen her türlü desteği vereceğini söyleyen Aziz Yıldırım en büyük projesi olan stadı yenilemeye dair raporları Ali Koç’a gönderdi. Yıldırım bununla beraber stadyum yenilmeye dair çıkacak masrafları karşılayacağına dair söz verdi.

 

Etiketler Fenerbahçe ali koç Fenerbahçe Aziz yıldırım stat stadyum söz sözünü tuttu
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