Ben Arfa, Fenerbahçe'nin teklifini kabul etti

FRANSIZ BASINI: BEN ARFA TEKLİFİ KABUL ETTİ



Fransız basını kaynaklı haberlere göre; PSG'de yeni sezon kadrosunda düşünülmeyen Ben Arfa, Fenerbahçe'den gelen teklifi kabul etti. Yıldız futbolcunun yıllık 3.7 milyon euro + bonus paketine 'evet' dediği ifade edildi.



Çıkan haberlere göre; Finansal Fair Play sorunu sebebiyle eli kolu bağlı olan Fenerbahçe, Kjaer'in Sevilla'ya transferi sonrası Ben Arfa transferini bitirecek.



Football Radars'tan Yann da Ben Arfa'nın Sarı-Lacivertlilerin yaptığı teklifi kabul ettiğini iddia etti.



Aziz Yıldırım'ın arkadaşı olarak bilinen Ahmet Özaktaç'ın Twitter hesabından yaptığı PSG paylaşımı da taraftarı heyecanlandırdı. Özaktaç, bu sezon yapılan transferler öncesi de bu şekilde mesajlar paylaşıyordu...



USLU'NUN SÖZLERİ AKILLARDA: "BEN ARFA GELSE NEREDE OYNAYACAK?"



Transferin Fransız basını tarafından da dillenmesiyle Mahmut Uslu'nun sözleri akıllara geldi. Uslu, geçtiğimiz günlerde verdiği bir demeçte, "Ben Arfa gündemimizde yok. Geçen sezon çok uğaşıp getirememiştik. Hem Ben Arfa gelse nerede oynayacak ki?" ifadelerini kullandı.



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