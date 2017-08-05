''Benfica Talisca'da etik dışı hareket ediyor''

Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Talisca'nın bonservisini elinde bulunduran Benfica'nın gerekli evrakları göndermeyerek etik dışı hareket ettiğini söyleyen Mahmutyazıcıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Galiba Benfica'ya Talisca için bir teklif var. O yüzden kriz çıkartarak bizi orta noktaya getirmeye çalışıyorlar. Ama çok ağır bir sözleşme yaptık, bizim onayımız olmadan satamazlar. FIFA'ya başvurup birkaç gün içinde Talisca'nın lisansını alırız." ifadelerini kullandı.

Talisca için Beşiktaş Kulübünün sözleşmede yer alan opsiyonunu kullandığını belirten siyah-beyazlı yönetici, "Benfica 'Oyuncunun onayı olmadan opsiyonu kullandınız.' diyor ama öyle bir şey yok. Elimizde sözleşme var. Benfica, Beşiktaş'ın izni olmadan bir şey yapamaz. Satarlarsa ancak sezon sonunda satarlar. Bu sezon kimse oyuncuyu bir yere gönderemez. Her şey Beşiktaş'ın inisiyatifinde. Sözleşme çok sağlam, hareket edemezler." değerlendirmesinde bulundu.