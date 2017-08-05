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  5. 05 Ağustos 2017 14:48

''Benfica Talisca'da etik dışı hareket ediyor''

Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Anderson Talisca'nın lisansı konusunda endişe edilecek bir durum olmadığını söyledi.

''Benfica Talisca'da etik dışı hareket ediyor''
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Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Talisca'nın bonservisini elinde  bulunduran Benfica'nın gerekli evrakları göndermeyerek etik dışı hareket ettiğini söyleyen Mahmutyazıcıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Galiba Benfica'ya Talisca için bir teklif var. O yüzden kriz çıkartarak bizi orta noktaya getirmeye çalışıyorlar. Ama çok ağır bir sözleşme yaptık, bizim onayımız olmadan satamazlar. FIFA'ya başvurup birkaç gün içinde Talisca'nın lisansını alırız." ifadelerini kullandı.

Talisca için Beşiktaş Kulübünün sözleşmede yer alan opsiyonunu  kullandığını belirten siyah-beyazlı yönetici, "Benfica 'Oyuncunun onayı olmadan  opsiyonu kullandınız.' diyor ama öyle bir şey yok. Elimizde sözleşme var.  Benfica, Beşiktaş'ın izni olmadan bir şey yapamaz. Satarlarsa ancak sezon sonunda  satarlar. Bu sezon kimse oyuncuyu bir yere gönderemez. Her şey Beşiktaş'ın  inisiyatifinde. Sözleşme çok sağlam, hareket edemezler." değerlendirmesinde  bulundu.

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