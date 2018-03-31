Beşiktaş 1 - 0 Alanyaspor / Maç devam ediyor

70'Beşiktaş yarı alanının ilk metrelerinde sağ kanatta Lamine Gassama'ya sert müdahalede bulunan Oğuzhan Özyakup, sarı kart görüyor. Oğuzhan Özyakup, gördüğü bu kartla Tolgay Arslan ve Atiba Hutchinson'ın ardından Göztepe maçında cezalı duruma düşen 3. futbolcu oluyor.

70'Lucas Villafanez'in pası ile ceza sahasının hemen içerisinde sol çaprazda buluşan Emre Akbaba'nın çektiği şut savunmadan dönüyor.

69'Ryan Babel'in sol kanattan yaptığı ortaya kimse dokunamıyor ve top oyun alanının dışına çıkıyor.

64'Junior Fernandes'in ceza sahası yayının hemen dışından sağ çaprazdan çektiği şut az farkla üstten dışarı çıkıyor.

63'Beşiktaş takımı bu dakikada karşılaşmadaki ilk oyuncu değişikliği hakkını kullanıyor. Alvaro Negredo oyundan çıkarken yerine Jeremain Lens giriyor.

61'Pepe'nin pasına sağ kanatta hareketlenen Alvaro Negredo için ofsayt bayrağı kalkıyor.

57'Welinton Silva'nın ceza sahası dışından sağ çaprazdan çektiği şut savunmadan sekip kornere çıkıyor.

56'Sağ kanattan kazanılan köşe vuruşunda topun başına Caner Erkin geçiyor. Caner Erkin'in ortası kaleci Haydar Yılmaz'da kalıyor.

53'Isaac Sackey'in ceza sahasının hemen dışından sağ çaprazdan çektiği şut farklı şekilde üstten dışarı çıkıyor.

53'Beşiktaş yarı alanının ilk metrelerinde Emre Akbaba'ya sert müdahalede bulunan Atiba Hutchinson, sarı kart görüyor. Atiba Hutchinson, gördüğü bu sarı kartla gelecek hafta oynanacak Göztepe maçında cezalı duruma düşüyor.

50'İkinci yarının başında yapılan fauller nedeni ile karşılaşma sık sık duruyor.

46'Aynı dakika içinde Giannis Maniatis, Taha Yalçıner'in yerine karşılaşmaya dahil oluyor.

45'Barış Şimşek'in düdüğü ile karşılaşmanın ilk yarısı Beşiktaş'ın 1-0 üstünlüğü ile sona eriyor.

45'Caner Erkin'in sol kanattan yaptığı ortayı Welinton Silva kafayla uzaklaştırıyor.

45'İlk yarının sonuna en az 3 dakika ilave ediliyor.

44'Tolgay Arslan'ın pasına sol kanatta hareketlenen Ryan Babel için ofsayt bayrağı kalkıyor.

42'Alvaro Negredo'nun topuk pası ile ceza sahası yayı içerisinde buluşan Anderson Talisca, kaleci Haydar'ın ileride olduğunu görüyor ve aşırtma bir vuruşla şansını deniyor ancak bu şut az farkla yandan dışarı çıkıyor.

40'Efecan Karaca'dan pası alan Emre Akbaba, ceza sahası yayının hemen dışından şutunu çekiyor ancak bu şut az farkla üstten dışarı çıkıyor.

29'GOOOLL!! Beşiktaş, Anderson Talisca'nın attığı golle 1-0 öne geçiyor. Oğuzhan Özyakup'un pası ile ceza sahasının hemen dışında sağ çaprazda buluşan Anderson Talisca, topu soluna çektikten sonra şutunu çekiyor, bu şut kaleci Haydar Yılmaz'ın sağından ağlarla buluşuyor.

25'Sağ kanattan kazanılan köşe vuruşunda topun başına Caner Erkin geçiyor. Caner Erkin'in ortasına ön direkte iyi yükselen Atiba Hutchinson'ın kafa vuruşu az farkla üstten dışarı çıkıyor.

24'Ryan Babel'in ceza sahası dışından sol çaprazdan çektiği sert şutu kaleci Haydar Yılmaz, kornere uzaklaştırmayı başarıyor.

24'Savunmanın uzaklaştırmak istediği topla ceza sahasının hemen dışında sağ çaprazda buluşan Alvaro Negredo'nun çektiği şut az farkla üstten dışarı çıkıyor.

23'Oğuzhan Özyakup'un pası ile ceza sahası içerisinde sağ çaprazda buluşan Gökhan Gönül, son çizgiye indikten sonra yerden pasını Alvaro Negredo'ya göndermek istiyor ancak bu pas kaleci Haydar Yılmaz'da kalıyor.

21'Welinton Silva'nın ceza sahası dışından kaleye yaklaşık 30 metre mesafeden çektiği şut kaleci Fabri'de kalıyor.

20'Dusko Tosic'in pası ile ceza sahasının hemen içerisinde sağ çaprazda buluşan Ryan Babel için ofsayt bayrağı kalkıyor.

19'Welinton Silva'nın pası ile sağ kanatta topla buluşan Efecan Karaca'nın ortası kaleci Fabri'de kalıyor.

17'Efecan Karaca'nın Atiba Hutchinson'a yaptığı faulün ardından sol kanattan kazanılan serbest vuruşta topun başına Caner Erkin geçiyor. Caner Erkin'in ortası kaleci Haydar Yılmaz'da kalıyor.

10'Sağ kanattan kazanılan köşe vuruşunda topun başına Emre Akbaba geçiyor. Emre Akbaba'nın ortası kaleci Fabri'de kalıyor.

9'Hızlı gelişen Aytemiz Alanyaspor atağında sağ çaprazda topla buluşan Serge Mbilla Etame, ceza sahası içerisine girer girmez şutunu çekiyor ancak bu şutu kaleci Fabri, kornere çeliyor.

8'Dusko Tosic'in sol kanattan yaptığı orta kaleci Haydar Yılmaz'da kalıyor.

3'Sol kanattan kazanılan serbest vuruşta topun başına Giorgos Tzavellas geçiyor. Tzavellas'ın ortası etkisiz oluyor.

1'Ceza sahasının hemen içerisinden sağ çaprazdan Gökhan Gönül'ün çektiği şut farklı şekilde yandan dışarı çıkıyor.

1'Karşılaşma Beşiktaşlı futbolcuların santra vuruşu ile başlıyor.

Spor Toto Süper Lig’de 27. haftasında Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor’u konuk ediyor.

Milli aradan önce Medipol Başakşehir’e 1-0 mağlup olan ve ağır bir yara alan siyah-beyazlılar aranın ardından üç puana uzanıp 53 puanla maç fazlasıyla Medipol Başakşehir’i yakalamak ve Galatasaray’la farkı 1’e indirip baskı oluşturmak istiyor. Topladığı 28 puanla tehlike hattının bir puan üstünde yer alan Aytemiz Alanyaspor ise sürpriz puan veya puanlar alıp rahatlamanın peşinde.

İLK 11'LER

Beşiktaş:Fabri, Gökhan, Pepe, Tosic, Caner, Atiba, Tolgay, Oğuzhan, Talisca, Babel, Negredo

Alanyaspor: Haydar, Gassama, Tzavellas, Welinton, NSakala, Taha, Sackey, Efecan, Emre, Fernandes, MBilla