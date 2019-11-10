Beşiktaş 1 - 0 Denizlispor

Beşiktaş ile Denizlispor, Süper Lig'in 11. haftasında karşılaştı. Maçın ilk etkili atağını Beşiktaş geliştirdi. 28'de savunma arkasına sarkan Ljajic, dar açıdan uzak direğe doğru şutunu çekti ancak top az farkla auta gitti. 2 dakika sonra Rebocho'nun soldan ortasında kale ağzında Diaby dokundu, top kaleci Stachowiak'ta kaldı.

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35'te Rodallega'nın frikiğini Karius müthiş çıkarırken, 44. dakikada Burak Yılmaz karşı karşıya pozisyonda kaleci Stachowiak'ı geçemedi ve ilk yarı 0-0 sona erdi.

Beşiktaş ikinci yarıda da daha çok golü arayan taraftı. 58'de Adem Ljajic topu orta sahadan alarak sürüklediği atakta şutunu çekti ancak Stachowiak bir kez daha gole izin vermedi.

69'da Burak Yılmaz'ın şutunu Mustafa Yumlu kafasıyla kurtarırken, 1 dakika sonra Beşiktaş golü buldu. Sol çaprazda Ljajic'ten topu alan N'Koudou rakibini geçip sert vurdu ve topu ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.

İlerleyen dakikalarda başka gol olmadı ve mücadele Beşiktaş'ın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. Bu sonuçla Beşiktaş puanını 18'e yükseltirken, Denizlispor ise 11 puanda kaldı.

