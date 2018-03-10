Beşiktaş 1-0 Gençlerbirliği - Maç devam ediyor

57'Beşiktaş yarı alanının ilk metrelerinde Zeki Yavru'ya sert müdahalede bulunan Dusko Tosic, sarı kart görüyor.

54'Anderson Talisca, yaptığı gol sevinci sırasında korner direğine vurduğu için sarı kart görüyor.

53'Beşiktaş'ı 1-0 öne geçiren golde asisti yapan isim Tolgay Arslan oluyor.

53'GOOOLL!! Beşiktaş, Anderson Talisca'nın attığı golle 1-0 öne geçiyor. Tolgay Arslan'ın ara pası ile ceza sahası içerisinde sol çaprazda buluşan Anderson Talisca'nın çektiği şut kaleci Johannes Hopf'un müdahalesine rağmen ağlarla buluşuyor.

52'Gökhan Gönül'ün sağ kanattan gönderdiği uzun topla arka direkte buluşan Anderson Talisca'nın yerden çektiği şuta kaleci Johannes Hopf, iki hamlede sahip oluyor.

50'Sol kanatta topla buluşan Ryan Babel, son çizgiye indikten sonra ortasını yapıyor ancak Uğur Çiftçi kafayla tehlikeyi uzaklaştırıyor.

45'Mustafa Öğretmenoğlu'nun düdüğü ile karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona eriyor.

45'Alvaro Negredo'nun kafayla indirdiği topla ceza sahasının hemen içerisinde sol çaprazda buluşan Anderson Talisca'nın çektiği şut savunmadan dönüyor.

45'İlk yarının sonuna en az 2 dakika ilave ediliyor.

44'Dusko Tosic'in Jailton Paraiba'ya yaptığı faulün ardından ceza sahasının hemen dışından sol çaprazdan kazanılan serbest vuruşta topun başına Stephane Sessegnon geçiyor. Sessegnon'un çektiği şuta kaleci Fabri müthiş bir şekilde uzanıyor ve topu köşeden çıkarıyor.

41'Gençlerbirliği yarı alanının ilk metrelerinde Alvaro Negredo'ya arkadan sert müdahalede bulunan Alper Uludağ, sarı kart görüyor.

40'Ryan Babel'in sol kanattan ceza sahası yan çizgisi üzerinden yaptığı ortaya kimse dokunamıyor ve top oyun alanının dışına çıkıyor.

37'Alper Uludağ'ın Ryan Babel'e yaptığı faulün ardından sinirli bir şekilde topa vuran Stephane Sessegnon, sarı kart görüyor.

36'Dusko Tosic'in uzaklaştırmak istediği topla ceza sahası içerisinde sağ çaprazda buluşan Petar Skuletic'in yerden çektiği şutu kaleci Fabri, kurtarmayı başarıyor.

34'Alvaro Negredo ile verkaça giren Atiba Hutchinson, ceza sahasının hemen içerisinden sağ çaprazdan şutunu çekiyor ancak bu şut farklı şekilde üstten dışarı çıkıyor.

32'Gökhan Gönül'ün sağ kanattan yaptığı ortaya arka direkte iyi yükselen Alvaro Negredo'nun kafa vuruşu az farkla üstten dışarı çıkıyor.

30'Johannes Hopf'un uzaklaştırmak istediği topla ceza sahası içerisinde sol çaprazda buluşan Ryan Babel'in çektiği şut farklı şekilde üstten dışarı çıkıyor.

27'Sol kanattan Uğur Çiftçi'nin yaptığı orta Gary Medel'de kalıyor.

25'Tolgay Arslan'ın yerden pası ile ceza sahası içerisinde sağ çaprazda buluşan Ryan Babel, topu soluna çektikten sonra şutunu çekiyor ancak bu şut farklı şekilde üstten dışarı çıkıyor.

22'Sol kanattan kazanılan köşe vuruşunda topun başına Jeremain Lens geçiyor. Lens'in ortası ile ön direkte buluşan Gökhan Gönül'ün kafa vuruşunu kaleci Johannes Hopf çelerek uzaklaştırmayı başarıyor.

21'Ceza sahası yayının hemen dışından sağ çaprazdan kazanılan serbest vuruşta topun başına Anderson Talisca geçiyor. Talisca'nın çektiği şut Jailton Paraiba'ya çarpıp kornere çıkıyor.

19'Tolgay Arslan'ın pası ile sağ kanatta topla buluşan Gökhan Gönül'ün ortasını Alper Uludağ uzaklaştırıyor.

18'Ryan Babel'in ceza sahası dışından sol çaprazdan çektiği şut Alvaro Negredo'dan dönüyor.

17'Stephane Sessegnon'un pası ile sağ kanatta topla buluşan Ahmet Oğuz'un ortası kaleci Fabri'de kalıyor.

8'Gökhan Gönül'ün sağ kanattan yaptığı ortayı Uğur Çiftçi kafayla uzaklaştırıyor.

4'Marko Milinkovic'in sol kanattan yaptığı orta ile arka direkte buluşan Petar Skuletic, bu ortayı istediği gibi kontrol edemiyor ve top kaleci Fabri'de kalıyor.

2'Sağ kanattan kazanılan köşe vuruşunda topun başına Jeremain Lens geçiyor. Lens'in ortasını ön direkte Gençlerbirliği savunması kafayla uzaklaştırıyor.

1'Karşılaşma Gençlerbirliğili futbolcuların santra vuruşu ile başlıyor.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında bugün Gençlerbirliği ile karşı karşıya geliyor.

Süper Lig'de kritik iki maçta Fenerbahçe ve Trabzonspor'u yenerek 47 puana ulaşan ve 25. haftaya 3. sırada giren siyah-beyazlılar, zirve takibini sürdürmeye çalışacak.

İLK 11'LER



BEŞİKTAŞ: Fabri, Gökhan, Medel, Tosic, Adriano, Lens, Atiba, Tolgay, Talisca, Babel, Negredo

GENÇLERBİRLİĞİ: Hopf, Ahmet Oğuz, Alper, Pogba, Uğur, Scekic, Milinkovic, Jailton, Aydın, Sessegnon, Skuletic



QUARESMA VE PEPE YOK

Beşiktaş, Gençlerbirliği mücadelesine önemli oyuncuları Quaresma ve Pepe'den yoksun çıkacak.



Fenerbahçe ile yapılan kupa maçında gördüğü kırmızı kart ve ihraç sonrası rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle 5 maç ceza alan Quaresma, 24. haftadaki Trabzonspor maçının ardından Gençlerbirliği karşılaşmasında da forma giyemeyecek.



Kupa maçında ayak parmağı kırılan ve tedavisi devam eden Portekizli stoper Pepe de görev alamayacak.