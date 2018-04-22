Beşiktaş 1 - 0 Malatyaspor / Maç devam ediyor

16'Sağ kanatta kısa pasla topla buluşan Ricardo Quaresma korner çizgisine yakın bölgeden ceza sahası içine ortasını yapıyor. Arka direkte bu topa hareketlenen Anderson Talisca vuruşunu yapıyor ancak bu top yan ağlarda kalıyor.

15'Sağ kanatta kısa pasla topla buluşan Sadio Diallo ceza sahası dışı sağ çaprazdan kaleye şutunu çekiyor ancak bu top farklı şekilde dışarı çıkıyor.

13'GOOOLL!! Sağ kanattan kazanılan köşe vuruşunda topun başına geçen Ricardo Quaresma ceza sahası içine ortasını yapıyor. Ön direkte Khalid Boutaib'den seken top Alvaro Negredo'ya geliyor. Alvaro Negredo bekletmeden altıpas içinde vuruşunu yapıyor ve topu ağlarla buluşturuyor. Beşiktaş, Alvaro Negredo'nun golüyle 1-0 öne geçiyor.

12'Orta alandan atılan uzun topa hareketlenen Khalid Boutaib ceza sahası yayı önünde ofsaytta kalıyor.

8'Sağ kanattan gelişen atakta topla ilerleyen Ricardo Quaresma ceza sahası içine ortasını yapıyor. Arka direkte bu topa hareketlenen Ryan Babel, Murat Yıldırım'a faul yapıyor ve oyun duruyor.

5'Hızlı gelişen Beşiktaş atağında topla ilerleyen Ricardo Quaresma sağ kanattan ceza sahası içine ortasını yapıyor. Bu topa hareketlenen Anderson Talisca altıpas önünden arka direğe yakın bölgede kafa vuruşunu yapıyor ancak bu top kalenin üzerinden dışarı çıkıyor.

3'Ceza sahası dışı sol çaprazda kısa pasla topla buluşan Anderson Talisca ceza sahası dışından kaleye yerden şutunu çekiyor ancak bu top kalecinin kontrolünde kalıyor.

1'Hakem Halis Özkahya maçı başlatan düdüğünü çalıyor. Maç konuk ekip Evkur Yeni Malatyaspor'un vuruşuyla başlıyor.

Spor Toto Süper Lig’in 30. haftasında Beşiktaş, Evkur Yeni Malatyaspor’u konuk ediyor. Medipol Başakşehir ve Galatasaray’ın galibiyet çıkardığı haftada puan kaybına tahammülü olmayan siyah-beyazlılar, olaylı Fenerbahçe derbisinin ardından seyircisiyle de buluşuyor. 38 puanla 10. sırada yer alan Evkur Yeni Malatyaspor ise tehlike hattından uzak gözüküyor ancak Vodafone Park’tan puan çıkararak kendisini iyice rahatlatmak istiyor.

İLK 11'LER

BEŞİKTAŞ: Fabri, Adriano, Vida, Tosic, Caner, Medel, Oğuzhan, Quaresma, Talisca, Babel, Negredo

EVKUR YENİ MALATYASPOR: Farnolle, Chebake, Mina, Sadık, Cissokho, Murat, Azubuike, Saido, Pereira, Adem, Boutaib