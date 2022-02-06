Beşiktaş 1 puana razı oldu
Spor Toto Süper Lig'in 24'üncü haftasında kendi evinde Antalyaspor'u konuk eden Beşiktaş, rakibiyle 1'er puanı paylaştı.
Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında Beşiktaş, kendi evinde Fraport TAV Antalyaspor’u konuk etti.
Vodafone Park Stadı’nda oynanan karşılaşma 0-0 sonuçlandı.
9. dakikada Beşiktaşlı Montero’nun kafa vuruşu direkten döndü.
Karşılaşmanın 25. dakikasında Andrea Poli'nin pasıyla topla buluşan Fernando Martins'in ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşta Ersin Destanoğlu topu kornere çelmeyi başardı.
76. dakikada sağ kanattan kazanılan korneri kullanan Miralem Pjanic'in ceza alanına gönderdiği ortasına yükselen Domagoj Vida'nın kafa vuruşunda, top kalenin üstünden auta çıktı.
Maçın son anlarında hakeme itirazda bulunan Pjanic, gördüğü ikinci sarı kart sonrası kırmızı kart sebebiyle takımını 10 kişi bıraktı.
Bu sonuçla Beşiktaş puanını 37’e yükselterek 7. sıradaki yerini korurken Antalyaspor 25 puan ile düşme hattında kaldı.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol