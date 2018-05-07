Beşiktaş 2 - 0 Kayserispor / Maç devam ediyor

72'Kayserispor'da son oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Ryan Mendes yerini William De Amorim'e bırakıyor.

72'Kaleyi cepheden gören noktadan Ryan Babel sağ ayağıyla çok sert bir şut çıkarıyor ancak top farklı şekilde üstten auta çıkıyor.

71'Ricardo Quaresma'nın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda Umut Bulut ön direkte topu karşılıyor.

67'Kayserispor'da ikinci oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Artem Kravets, Fernando Boldrin'in yerine oyuna giriyor.

66'Sağ çaprazdan ceza alanı içine giren Ricardo Quaresma kalecinin önde olduğunu görüp aşırtma bir vuruş deniyor ancak top kaleci Silviu Lung'da kalıyor.

63'Beşiktaş'ta ilk oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Necip Uysal, Vagner Love'un yerine oyuna dahil oluyor.

61'Beşiktaş, 10 kişi kalıyor! Dusko Tosic, Umut Bulut'a topu kaptırdıktan sonra arkadan tutarak düşürüyor ve hakem Barış Şimşek'ten ikinci sarı kartını görerek kırmızı kartla oyun dışında kalkıyor.

60'Kayserispor'da ilk oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Güray Vural, Stephane Badji'nin yerine oyuna dahil oluyor.

60'Ryan Mendes, uzak mesafeden şansını deniyor ancak top farklı şekilde üstten auta gidiyor.

56'Ricardo Quaresma'nın sol kanattan ayağının dışıyla yaptığı ortasında Ryan Babel ceza alanı içinde topu ağlarla buluşturuyor ancak öncesinde Ryan Babel için ofsayt bayrağı havaya kalkıyor.

56'Sol çaprazdan ceza alanı içine giren Ricardo Quaresma sağ ayağıyla şutunu çekiyor ancak top farklı şekilde üstten auta gidiyor.

52'Tolgay Arslan'ın uzun pasıyla sağ kanatta topla buluşan Ricardo Quaresma topu kontrol ettikten sonra ortasını yapıyor ancak top doğrudan oyun alanının dışına gidiyor.

46'İkinci yarı Kayserispor'un vuruşuyla başlıyor.

İY' Karşılaşmada ilk yarı Beşiktaş'ın 2-0'lık üstünlüğüyle sona eriyor

45'İlk yarının sonuna oynanmamış süre olarak en az 1 dakika ilave ediliyor.

45'Golde asisti yapan isim Ryan Babel oluyor.

45'GOOOLLL!! Beşiktaş, Adriano Correia'nın golüyle farkı 2'ye çıkarıyor. Ryan Babel'in pasıyla ceza yayı hemen gerisinde topla buluşan Adriano Correia sağ ayağıyla müthiş bir şut çıkarıyor ve kaleci Silviu Lung'un uzanamayacağı köşeden topu ağlarla buluşturuyor.

42'Ricardo Quaresma'nın pası sonrasında sağ kanattan ceza alanı içine giren Gökhan Gönül yerden kale sahasına içine ortasını yapıyor ancak topa kimse dokunamayınca atak sonuçsuz kalıyor.

39'Gary Medel'in hatalı pası sonrasında sol çaprazdan hareketlenen Ryan Mendes ceza alanı içine giriyor. Ryan Mendes, sağ tarafında uygun durumda bulunan Deniz Türüç'e pasını vermek yerine kaleye vuruşunu yapıyor ancak topu yandan auta gönderiyor.

37'Topsuz alanda Dusko Tosic yerde kalıyor. Tedavisi için oyun durmuş durumda.

31'Golde asisti yapan isim Ricardo Quaresma oluyor.

31'GOOOLLL!! Beşiktaş, Dusko Tosic'in golüyle maçta 1-0 öne geçiyor. Sol kanattan kazanılan köşe vuruşunu Adriano Correia çabuk kullanıyor. Ricardo Quaresma, bekletmeden rabona hareketi ile ortasını yapıyor. Dusko Tosic, arka direkte uygun pozisyonda kafa vuruşunu yaparak topu filelerle buluşturuyor.

30'Sol çaprazdan şut imkanını bulamayan Ryan Babel pasını Gary Medel'e çıkarıyor. Gary Medel, ceza alanı dışından gelişine vuruşunu yapıyor ancak top yandan auta gidiyor.

26'Şamil Cinaz, Anderson Talisca'ya arkadan yaptığı sert müdahale sonrasında hakem Barış Şimşek'ten sarı kart görüyor.

23'Silviu Lung'dan dönen topu iyi takip eden Dusko Tosic altıpasın sağından vuruşunu yapıyor ancak Silviu Lung bir kez daha başarılı ve mutlak bir golü kurtarmayı başarıyor.

23'Ryan Mendes'in Anderson Talisca'ya yaptığı faulün ardından Beşiktaş, hafif sağ çaprazdan tehlikeli noktadan serbest vuruş kazanıyor. Anderson Talisca, sol ayağıyla etkili bir şut çıkarıyor ancak kaleci Silviu Lung soluna giden topu müthiş uzanarak çelmeyi başarıyor.

20'Dusko Tosic, Stephane Badji'yi arkadan tutarak gitmesinin engellediği gerekçesiyle hakem Barış Şimşek'ten sarı kart görüyor.

18'Ricardo Quaresma'nın hafif sağ çaprazdan şutunda kaleci Silviu Lung sağına giden topu uzanarak kornere çelmeyi başarıyor.

15'Beşiktaş savunmasının az adamla yakalandığı pozisyonda topla birlikte hareketlenen Deniz Türüç pasını Umut Bulut'a çıkarıyor ancak kaleci Fabricio Agosto tehlikeyi zamanında seziyor ve Umut'un önünde ayaklarıyla topu uzaklaştırmayı başararak olası bir golü önlüyor.

13'Sağ kanatta topla buluşan Ricardo Quaresma için ofsayt bayrağı havaya kalkıyor.

12'Ryan Babel'in sol kanattan ortasında Anderson Talisca, Oleksandr Kucher'e rağmen ceza alanı içinde kafa vuruşunu yapıyor ancak top kaleci Silviu Lung'da kalıyor.

9'Anderson Talisca için ofsayt bayrağı havaya kalkıyor.

9'Atila Turan'ın sol kanattan ortasında top kaleci Fabricio Agosto'da kalıyor.

4'Beşiktaş, Ricardo Quaresma ile sağ çaprazdan serbest vuruş kullanıyor. Ricardo Quaresma'nın ceza alanı içine ortasında savunmanın uzaklaştırmak istediği top sol çaprazda Dusko Tosic'e geliyor. Tosic'in kafayla içeriye çevirdiği topu Jean-Armel Kana-Biyik kale sahası içinde uzaklaştırıyor ancak ceza alanı içinde kalan topa Ryan Babel vuruşunu yapıyor ancak top savunmadan geri dönüyor.

2'Deniz Türüç'ün sağ kanattan ortasında Domagoj Vida ceza alanı içinde topu uzaklaştırıyor.

1'Hakem Barış Şimşek'in düdüğüyle karşılaşma Beşiktaş'ın vuruşuyla başlıyor.

Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasında Beşiktaş, Kayserispor’u konuk ediyor. Fenerbahçe ve Galatasaray’ın kazandığı, Medipol Başakşehir’in ise berabere kaldığı haftada siyah-beyazlılar Vodafone Park’ta kazanarak takibini sürdürmek istiyor. Konuk ekip 44 puanla 8. sırada yer alan Kayserispor ise UEFA Avrupa Ligi umudunu sürdürmek için zorlu deplasmandan puan veya puanlar çıkarmak istiyor.

İLK 11’LER

BEŞİKTAŞ: Fabri, Gökhan, Vida, Tosic, Adriano, Medel, Tolgay, Talisca, Babel, Quaresma, Love

KAYSERİSPOR: Lung, Lopes, Atila, Kana Biyik, Kucher, Şamil, Badji, Mendes, Boldrin, Deniz, Umut