Beşiktaş 2 - 1 Başakşehir

Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş ile Medipol Başakşehir karşılaştı. Maça Başakşehir etkili başlasa da ilk önemli pozisyonu Beşiktaş buldu. 8. dakikada kornerde kafayı vuran Vida, topu kaleci Mert'e nişanladı.

İlk 20 dakikanın ardından Başakşehir gol için bastırmaya başladı. 22'de Visca'nın yakın mesafeden şutunu Karius iyi çıkardı. 1 dakika sonra Attamah'ın kafasını çıkaran Karius, 24'te ise Elia'nın gole giden topunu müthiş bir kurtarışla önleyerek maçı 0-0'da tutmayı başardı.

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Dakikalar 35'i gösterdiğinde Visca'nın arka direğe ortasında bomboş kalan Robinho golü atarak Başakşehir'i 1-0 öne geçiren isim oldu. Çabuk toparlanan Beşiktaş, 42'de Atiba Hutchinson'ın ceza sahasında yaptığı güzel vuruşla durumu 1-1'e getirdi. İlk yarının son atağında ise Dorukhan'ın şutuna Lens dokunamadı ve devre 1-1 sona erdi.

İkinci yarıya devrenin son anlarında bulduğu golün moraliyle başlayan Beşiktaş, Başakşehir'i kendi yarı sahasına adeta hapsetti. 52. dakikada Gökhan'ın ortasında Lens'in topukla dokunduğu topa Burak Yılmaz çok sert vurdu ve Beşiktaş'ı 2-1 öne geçiren isim oldu. Başakşehir'de Visca 56 ve 58. dakikalarda iki kez gole yaklaşırken, 62'de ise Dorukhan'ın kafasında Mert gole izin vermedi.

İlerleyen dakikalarda başka gol olmadı ve Beşiktaş zorlu mücadeleden 2-1'lik galibiyetle ayrılmayı başardı. Bu sonuçla Beşiktaş üst üste 4. maçını kazanarak puanını 53'e yükseltirken, lider Başakşehir ise 13 maç sonra yenilerek 61 puanda kaldı.

İLK YARIDAN POZİSYONLAR

7. dakikada Ljajic'in sağdan kullandığı kornerde, Vida'nın kafa vuruşu sonrası top kaleci Mert Günok'ta kaldı.

22. dakikada Caiçara'nın kullandığı taç atışı sonrası sağdan ceza sahasına giren Robinho, Isimat-Mirin'den sıyrılarak pasını Visca'ya verdi. Bu oyuncunun gelişine vuruşunda, Karius'tan dönen topu savunma uzaklaştırdı.

23. dakikada Emre Belözoğlu'nun sağdan kullandığı köşe vuruşunda Attamah kafayla topu kaleye gönderirken, kaleci Karius tehlikenin büyümesini önledi.

24. dakikada sağdan ceza sahasına giren Visca'nın pasında topla buluşan Elia'nın şutunda, Karius'un çeldiği meşin yuvarlağı savunma uzaklaştırdı.

35. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Mert Günok'un ceza sahasından uzun pasında topu kapan Visca, sağdan çizgiye inerek meşin yuvarlağı içeri çevirdi. Robinho gelişine tek dokunuşla topu ağlara gönderdi: 1-0.

42. dakikada Beşiktaş eşitliği sağladı. Ljajic'in sağdan kullandığı köşe vuruşunda Gökhan Gönül ön direkte kafayı vururken, Mert Günok'tan dönen topu Hutchinson tamamlayarak fileleri havalandırdı: 1-1.

MAÇTAN NOTLAR

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasındaki Medipol Başakşehir mücadelesine, geçen haftaki kadrosuyla çıktı. Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Şenol Güneş, Beşiktaş'ın geride kalan hafta Çaykur Rizespor'u 7-2 yendiği maçtaki ilk 11'i, lider Medipol Başakşehir karşısında da sahaya sürdü. Beşiktaş'ta kalede Loris Karius görev alırken, geri dörtlü Gökhan Gönül, Domagoj Vida, Nicolas Isimat-Mirin ve Gary Medel'den oluştu. Savunmanın önünde Atiba Hutchinson ile Dorukhan Toköz şans bulurken, orta sahada Jeremain Lens, Adem Ljajic ile Caner Erkin oynadı. Forvette ise yine Burak Yılmaz şans buldu.

ADRIANO YİNE YOK

Beşiktaş'ta sakatlığı süren Adriano Correia kadroda yer alamadı. Brezilyalı oyuncu, baldırındaki sakatlık nedeniyle Çaykur Rizespor karşılaşmasında takımını yalnız bırakmıştı. Siyah-beyazlı ekipte bir başka sakat oyuncu Ricardo Quaresma da Medipol Başakşehir karşısında görev yapamadı. Teknik direktör Şenol Güneş, Mustafa Pektemek'e ise kadroda yer vermedi.

TARAFTARLARDAN BÜYÜK İLGİ

Beşiktaşlı taraftarlar, zorlu Medipol Başakşehir mücadelesine büyük ilgi gösterdi ve tribünleri tamamen doldurdu. Taraftarlar, maç öncesi tezahürat yaparak takımlarına destek verdi. İki takım taraftarının maç öncesi karşılıklı küfürlü tezahürat yaptığı görüldü.

Beşiktaşlı futbolcular sahaya, "Benden sana kitap en güzel hediye" yazılı pankartla çıktı. Siyah-beyazlı oyuncular, seremoni öncesinde ise "180 yıllık şanlı mazisiyle, jandarma halkının hizmetinde" yazılı pankartı taşıdı. Karşılaşmayı A Milli Futbol Takımı'nın eski teknik direktörü Mircea Lucescu da izledi. Mücadele öncesi Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Can Bartu için saygı duruşu yapıldı.

GAGAUZ ÖZERK YERİ BAŞKANI'NDAN BEŞİKTAŞ'A ZİYARET

Gagauz Özerk Yeri Başkanı Irina Vlah, Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman'ı ziyaret etti. Vodafone Park'taki ziyarette Moldova Parlamentosu Milletvekili Ivanna Köksal da yer aldı.

ABDULLAH AVCI DEĞİŞİKLİK YAPMADI

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Beşiktaş karşısında takımını sahaya geçtiğimiz hafta kazandıkları Atiker Konyaspor maçının 11'iyle sürdü. Kalede Mert Günok'a görev veren Avcı, savunma dörtlüsünü Caiçara, Mahmut Tekdemir, Attamah ve Clichy'den oluşturdu. Orta sahada Emre Belözoğlu, İrfan Can Kahveci, Visca, Mossoro ve Elia'yı oynatan deneyimli teknik adam, en uçta ise Robinho'ya forma verdi.

MAHMUT TEKDEMİR 350. MAÇINA ÇIKTI

Medipol Başakşehir'de en fazla maça çıkan oyuncu unvanını elinde bulunduran Mahmut Tekdemir, turuncu-lacivertli forma ile 350. resmi karşılaşmasını Beşiktaş karşısında oynadı. Deneyimli oyuncu, eski adı İstanbul Büyükşehir Belediyespor olan Medipol Başakşehir ile Süper Lig'de 279, Türkiye Kupası'nda 29, TFF 1. Lig'de 29 ve Avrupa kupalarında 13 maçta toplam 350 kez sahaya çıktı.



