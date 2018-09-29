Beşiktaş: 2 Kayserispor: 0

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş ile Kayserispor karşı karşıya geldi. Vodafone Park'ta oynanan mücadeleyi ev sahibi Beşiktaş, 2-0'lık skorla kazandı.

Beşiktaş'ı öne geçiren golü 34. dakikada Vagner Love attı. Maçın skorunu belirleyen gol ise 71. dakikada Ricardo Quaresma'dan geldi.

Beşiktaş, bu galibiyetle birlikte puanını 14'e yükseltti. Kayserispor ise 8 puanda kaldı. Beşiktaş, gelecek hafta Atiker Konyaspor'a konuk olacak. Kayserispor ise sahasında Çaykur Rizespor'u ağırlayacak.

BEŞİKTAŞ'TA DERBİ 11'İNE GÖRE 3 FARKLI İSİM

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Kayserispor'u konuk eden Beşiktaş, Fenerbahçe maçına göre 3 değişiklikle sahaya çıktı.

Siyah-beyazlı ekipte, geçtiğimiz hafta derbide ilk 11'de sahaya çıkan oyunculardan Caner Erkin cezası, Tolgay Arslan ve Jeremain Lens ise teknik direktör Şenol Güneş'in kararı ile Kayserispor maçında ilk 11'de yer almadı. Güneş, cezası biten Gary Medel'in yanı sıra Adem Ljajic ve Vagner Love'ı, Kayserispor karşısında ilk 11'de sahaya sürdü. Beşiktaş'ta sakatlığı süren Adriano Correia bu maçta da forma giyemedi.

Şenol Güneş, Caner ve Adriano'nun yokluğunda sol bekte yaşanan sıkıntıyı ise cezası biten Gary Medel'i defansın solunda oynatarak çözdü.

VAGNER LOVE SİFTAH YAPTI

Beşiktaş'ın Kayserispor maçındaki en büyük sürprizi Vagner Love oldu.

Bu sezon görev yaptığı 4 resmi maçta oyuna sonradan giren Brezilyalı futbolcu, Kayserispor karşılaşmasına ilk 11'de çıktı.

Tecrübeli oyuncu, Akhisarspor ile oynanan lig maçında oyuna sonradan girmiş ve 28 dakika mücadele etmişti.

BEŞİKTAŞ'TAN ÇİN'E KUTLAMA

Çin pazarına açılmak için çeşitli girişimler yapan Beşiktaş, Çin Halk Cumhuriyeti'nin 69. kuruluş yıl dönümünde, Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Yü Hongyang, başkonsolosları Cui Wei ve Liu Zengxian, siyah-beyazlı kulübün başkanı Fikret Orman'ın davetlisi olarak karşılaşmayı Vodafone Park'ta izledi.

Ayrıca karşılaşma öncesinde reklam tabelalarında Türkçe, Çince ve İngilizce olmak üzere "Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 69. yıl dönümü kutlu olsun." mesajı yer aldı.

ADEM LJAJIC'İN AİLESİ TRİBÜNLERDE

Beşiktaş'ın Sırbistanlı oyuncusu Adem Ljajic'i doğum gününde ailesi yalnız bırakmadı.

Bugün 27 yaşın giren ve maç öncesinde BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde takım arkadaşlarının pasta keserek doğum gününü kutladığı Ljajic'in, annesi Binasa Ljajic ve babası Sahmir Ljajic karşılaşmayı tribünden izledi. İkilinin stadyuma gelirken yaptırdığı pasta dikkati çekti.

Öte yandan, Şili Milli Takımı forması giyen bir grup Şilili futbolsever de karşılaşmayı tribünden izleyerek, Beşiktaş'ın Şilili futbolcusu Gary Medel'e destek verdi.

ÇİMLERE BAKIM YAPILDI

Vodafone Park'ın çimlerinde sezon başından beri yaşanan problemin giderilmesi için çalışmalar maçtan önce de devam etti. Öğlen saatlerinde başlayan çalışmalar maça kısa bir süre kalana kadar sürdü.

BEŞİKTAŞ, DÜDÜKLE BİRLİKTE KOTNROLÜ ALDI

Beşiktaş maça hızlı başladı ve henüz ilk dakika içerisinde Ricardo Quaresma ile Kayserispor kalesinde gol aradı.

Oyunu Kayserispor yarı sahasına yıkan Beşiktaş, bu sezon oynadığı diğer maçların aksine bu kez kısa paslarla oyunu tuttu ve merkezden verkaçlarla pozisyon aramaya çalıştı. Kayserispor ise Tjaronn Chery ve Bilal Başaçıkoğlu'nun bireysel çabalarıyla kontraatak yapmaya ve gol aramaya çalıştı.

İlk yarım saat içerisinde net gol pozisyonu olmazken, gole ilk yaklaşan taraf Kayserispor oldu. 29. dakikada Silvestre Varela'nın ceza alanına gönderdiği ortasında savunmadan seken topu önünde bulan Kana-Biyik'ın, sağ çaprazdan kaleye gönderdiği sert şutunda Loris Karius güçlükle topu kornere çeldi.

VAGNER LOVE, SKORBORDU DEĞİŞTİRDİ

Kayserispor'un gole yaklaşmasına rağmen skoru değiştiren Beşiktaş oldu.

34. dakikada hızlı gelişen atakta Vagner Love, Ricardo Quaresma ile yaptığı verkaç sonrasında topu tekrar önünde buldu ve altıpas önünde yaptığı vuruşta top önce Silviu Lung'dan geri geldi. Dönen top tekrar Vagner Love'a çarparak ağlarla buluştu.

Beşiktaş, ilk yarının sonuna dek bir kez Vagner Love ile gole yaklaşırken, Kayserispor ise kanatları hızlı oyuncularıyla kullanıp ortalarla şansını denedi ancak Pepe ve Vida'dan oluşan stoper ikilisi Umut Bulut'a kafa vuruşu yapma imkanı verdi.

İlk yarı Beşiktaş'ın kontrolünde ve 1-0 üstünlüğünde sona erdi.

BEŞİKTAŞ TEMKİNLİ VE KONTROLLÜ OYNADI

Beşiktaş, ikinci yarıya daha temkinli bir oyunla çıktı. Kayserispor'u üstüne çekmeye çalışan siyah beyazlılar, kendi sahasında çok adamla ve kademeli olarak savunmaya çekildi. Kayserispor'da ise Bilal ve Chery ikilisiyle ataklar yapmaya çalıştı ancak bir türlü gol pozisyonu bulamadı.

Beşiktaş'ın sıkıştırdığı oyunda ikinci yarının ilk 25 dakikalık bölümü temposu düşük ve gol pozisyonsuz geçildi.

RICARDO QUARESMA'DAN ŞIK VURUŞ, NEFİS GOL

Oğuzhan'ın oyundan alınışı ve Tolgay'ın oyuna dahil olmasıyla birlikte merkezde daha fazla top yapmaya başlayan Beşiktaş, 71'de galibiyeti garantileyen golü attı.

Adem Ljajic'in pasıyla topla buluşan Gökhan Gönül'ün ceza alanında sağ çaprazdan yaptığı vuruşta top uzak kale direğinden geri geldi. Dönen topu önünde bulan Ricardo Quaresma'nın Tiago Lopes'in yanından sağ ayağının dışıyla yaptığı şık vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, çok efor sarf eden ve takım savunmasına da katkı sağlayan Vagner Love, 75. dakikada yerini Jeremain Lens'e bıraktı.

Siyah beyazlılar oyunun kalan 15 dakikalık bölümünde kontrollü bir oyun oynadı. Kayserispor, Tjaronn Chery ile 1 net gol pozisyonundan faydalanamayınca oyuna ortak olamadı ve giderek oyundan düştü.

Beşiktaş, Kayserispor karşısında 2-0 kazanarak 3 puanı hanesine yazdıran taraf oldu.



