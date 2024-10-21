Beşiktaş açıkladı: Mert Günok'tan kötü haber
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Beşiktaş, Konyaspor maçında sakatlanan Mert Günok'un sol omuz üst kas grubunda tendon yaralanması saptandığını açıkladı.
Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Konyaspor’u 2-0 mağlup etti. Karşılaşmada sakatlık geçiren Mert Günok'un sağlık durumuyla ilgili açıklama geldi.
Beşiktaş'tan yapılan açıklama şöyle:
"Konyaspor müsabakasında sol omzunda yaşadığı travma sonrası durumu değerlendirilen Mert Günok'un hastanede gerçekleştirilen MR görüntülemesinde sol omuz üst kas grubunda (supraspinatus) tendon yaralanması saptanmıştır."
Mert Günok'un Avrupa Ligi'nde Lyon ve Süper Lig'deki Galatasaray derbisinde oynaması bekleniyor.
İHA
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