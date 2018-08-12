Beşiktaş - Akhisarspor: 2-1

Beşiktaş, Süper Lig'de yeni sezona 3 puanla başladı. Vodafone Park'ta Akhisarspor'u konuk eden Kara Kartal, Pepe ve Babel'in golleriyle 2-1 kazandı, taraftarını galibiyetle uğurladı.Maça çok hızlı başlayan siyah beyazlılar, Akhisarspor'u uzun süre kendi yarı sahasına hapsetti. Beşiktaş'ın aradığı gol ise 39. dakikada geldi. Geçen sezon takımının ilk lig golünü atan Pepe, bu sezona da golle başladı ve Kara Kartal 1-0 öne geçti. Bu golden sadece 3 dakika sonra bu kez Babel sahneye çıktı ve Beşiktaş'ı soyunma odasına 2-0 önde götürdü.İkinci yarıda Manu ve Serginho'nun oyuna girşiyle hücum gücünün yükselten Akhisarspor aradığı golü de 56. dakikada buldu. Necip Uysal'ın hatalı pasında topu kapan Seleznyov, düzgün bir vuruşla farkı bire indirdi. Kalan dakikalarda iki takım da skoru değiştirecek fırsatlar yakalasa da başka gol olmadı ve karşılaşma Beşiktaş'ı 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.