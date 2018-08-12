Beşiktaş - Akhisarspor CANLI: 2-0

45'Bülent Yıldırım'ın düdüğü ile karşılaşmanın ilk yarısı Beşiktaş'ın 2-0 üstünlüğü ile sona eriyor.

45'Beşiktaş yarı alanının ilk metrelerinde Ryan Babel'e sert müdahalede bulunan Caner Osmanpaşa, sarı kart görüyor.

45'İlk yarının sonuna en az 2 dakika ilave ediliyor.

45'Avdija Vrsajevic'in pası ile sağ kanatta topla buluşan Miguel Lopes'in ortası kaleci Tolga Zengin'de kalıyor.

42'Beşiktaş'ın attığı 2. golde asisti yapan isim Jeremain Lens oluyor.

42'GOOOLL!! Beşiktaş, Ryan Babel'in attığı golle skoru 2-0 yapıyor. Gökhan Gönül'ün ara pası ile ceza sahası içerisinde sağ çaprazda topla buluşan Jeremain Lens, hiç bekletmeden pasını arka direkte bomboş pozisyonda bulunan Ryan Babel'e veriyor. Babel'in gelişine çektiği şutta top Akhisarspor ağları ile buluşuyor.

39'Beşiktaş'ı 1-0 öne geçiren golde asisti yapan isim Oğuzhan Özyakup oluyor.

39'GOOOLL!! Beşiktaş, Pepe'nin attığı golle 1-0 öne geçiyor. Sol kanatta topla buluşan Oğuzhan Özyakup, ceza sahasının hemen dışından ortasını yapıyor, bu ortaya arka direkte iyi yükselen Pepe'nin kafa vuruşu kaleci Fatih Öztürk'ün sağından ağlarla buluşuyor.

37'Sol kanattan kazanılan köşe vuruşunda topun başına Caner Erkin geçiyor. Caner Erkin'in ortasını Miguel Lopes kafayla uzaklaştırıyor.

35'Gökhan Gönül'ün sağ kanattan yaptığı orta ile arka direkte buluşan Cyle Larin'in kafa vuruşu az farkla üstten dışarı çıkıyor.

32'Avdija Vrsajevic'in Ryan Babel'e yaptığı faulün ardından ceza sahasının hemen dışından sol çaprazdan kazanılan serbest vuruşta topun başına Jeremain Lens geçiyor. Lens'in çektiği şut barajdan dönüyor.

28'Tolgay Arslan'ın ceza sahası yayının hemen dışından çektiği şut savunmadan dönüyor.

25'Abdoul Sissoko'nun ceza sahası dışından sol çaprazdan çektiği şut farklı şekilde üstten dışarı çıkıyor.

23'Gökhan Gönül'ün Ömer Bayram'a yaptığı faulün ardından sol kanattan kazanılan serbest vuruşta topun başına Bilal Kısa geçiyor. Bilal Kısa'nın ortasını Beşiktaş savunması kafayla uzaklaştırıyor.

20'Cyle Larin'in indirdiği topla altıpasın hemen dışında sağ çaprazda buluşan Jeremain Lens'in çektiği şut etkisiz oluyor.

18'Cyle Larin'in pası ile ceza sahası yayının hemen dışında topla buluşan Gary Medel'in çektiği şut Avdija Vrsajevic'ten sekip kornere çıkıyor.

15'Gökhan Gönül'ün sağ kanattan yerden ortası ile ön direkte buluşan Cyle Larin'in kayarak yerden yaptığı vuruş az farkla yandan dışarı çıkıyor.

14'Akhisarspor yarı alanının ortalarında sağ kanatta Jeremain Lens'e arkadan sert müdahalede bulunan Ömer Bayram, sarı kart görüyor.

12'Kaleciden dönen topla altıpas içerisinde buluşan Pepe'nin çektiği şut savunmadan dönüyor.

10'Sağ kanattan kazanılan köşe vuruşunda topun başına Caner Erkin geçiyor. Caner Erkin'in ortasına ön direkte iyi yükselen Gökhan Gönül'ün kafa vuruşu kaleci Fatih Öztürk'ten dönüyor.

8'Caner Erkin'in yerden pası ile ceza sahası dışında sol çaprazda topla buluşan Oğuzhan Özyakup'un çektiği şut farklı şekilde üstten dışarı çıkıyor.

5'Pepe'nin indirdiği topla altıpasa yakın bir bölgede sol çaprazda topla buluşan Jeremain Lens'in çektiği şut Cyle Larin'e çarpıp oyun alanının dışına çıkıyor.

1' Karşılaşma Beşiktaşlı futbolcuların santra vuruşu ile başlıyor.

Spor Toto Süper Lig'de Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun açılış haftasında Beşiktaş, Akhisarspor’u ağırlıyor…

Sezona Süper Kupa moraliyle başlayan Akhisarspor, Vodafone Park deplasmanında 3 puanı alarak yeni teknik direktör Safet Susic yönetiminde hızlı bir başlangıç yapmak istiyor. Avrupa Ligi ön eleme maçlarıyla sezonu erken açan Beşiktaş ise ilk lig maçında seyircisine galibiyet hediye etmenin peşinde…

İLK 11’LER:

Beşiktaş: Tolga, Gökhan, Pepe, Necip, Caner, Medel, Oğuzhan, Tolgay, Babel, Lens, Larin

Akhisarspor: Fatih, Vrsajevic, Mustafa Yumlu, Caner Osmanpaşa, Ömer, Aykut, Sissoko, Miguel Lopes, Bilal, Larsson, Seleznov