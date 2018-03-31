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  5. 31 Mart 2018 20:55

Beşiktaş - Alanyaspor: 1-0

Spor Toto Süper Lig'de Milli aranın ardından 27. hafta maçında Beşiktaş, Alanyaspor'u 1-0 mağlup etti.

Beşiktaş - Alanyaspor: 1-0
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Spor Toto Süper Lig’de 27. haftanın kritik karşılaşmasında Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor’u konuk etti. Milli ara öncesinde Medipol Başakşehir’e deplasmanda 1-0 yenilen ve ağır bir yara alan Beşiktaş, 29’da Anderson Talisca’nın muhteşem golüyle sahadan 1-0’lık galibiyetle ayrıldı ve kritik bir üç puan elde etti.

Siyah-beyazlılar oldukça zorlandığı karşılaşmada kazanarak puanını 53’e yükseltti ve Başakşehir’i maç fazlasıyla yakalarken Galatasaray’la da farkı bire indirdi. Beşiktaş’ta kritik mücadelede sarı kart gören Atiba Hutchinson, Oğuzhan Özyakup ve Tolgay Arslan gelecek hafta Göztepe ile oynanacak maçta cezalı duruma düştü.

Konuk ekip Aytemiz Alanyaspor ise 28 puanda kaldı ve kümede kalma mücadelesinde yara aldı. Akdeniz ekibi 28. haftada Teleset Mobilya Akhisarspor’u konuk edecek.

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