Beşiktaş - Alanyaspor / Maç öncesi

Spor Toto Süper Lig’de 27. haftasında Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor’u konuk ediyor.

Milli aradan önce Medipol Başakşehir’e 1-0 mağlup olan ve ağır bir yara alan siyah-beyazlılar aranın ardından üç puana uzanıp 53 puanla maç fazlasıyla Medipol Başakşehir’i yakalamak ve Galatasaray’la farkı 1’e indirip baskı oluşturmak istiyor. Topladığı 28 puanla tehlike hattının bir puan üstünde yer alan Aytemiz Alanyaspor ise sürpriz puan veya puanlar alıp rahatlamanın peşinde.

İLK 11'LER

Beşiktaş:Fabri, Gökhan, Pepe, Tosic, Caner, Atiba, Tolgay, Oğuzhan, Talisca, Babel, Negredo

Alanyaspor: Haydar, Gassama, Tzavellas, Welinton, NSakala, Taha, Sackey, Efecan, Emre, Fernandes, MBilla