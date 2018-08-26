Beşiktaş - Antalyaspor CANLI: 1-3

33'GOOOLL!! Antalyaspor, Yekta Kurtuluş ile durumu 3-1'e getiriyor! Orta alandan hızla çıkan Antalyaspor'da Hakan Özmert'in ara pası ile sol çaprazda topla buluşan Souleymane Doukara rakibini geçerek ceza sahasına giriyor ve altıpas sol çaprazından pasını uzak direğe doğru gönderiyor. Bu noktaya hareketlenen Yekta Kurtuluş yerden kayarak vuruşunu yapıyor ve meşin yuvarlağı filelere gönderiyor.

31'Elle oynama pozisyonundan sonra sağ kanattan kullanılan serbest vuruşta Ricardo Quaresma ortasını uzak direğe doğru gönderiyor. Gelen topa savunma ile birlikte yükselen Alvaro Negredo kafa vuruşunu yapıyor ancak meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı gidiyor.

30'Antalyaspor'da Ondrej Celustka topa elle müdahale ettiği gerekçesi ile sarı kart görüyor.

28'Sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda Caner Erkin ortasını ceza sahasına doğru gönderiyor ancak savunma bu topu karşılamayı başarıyor.

26'GOOOLL!! Beşiktaş, Alvaro Negredo ile farkı bir gole indiriyor! Adriano Correia'nın havadan uzun pasını penaltı noktası üzerinde kaleci Ruud Boffin uzaklaştırmaya çalışıyor. Ceza yayına doğru havadan açılan topa Alvaro Negredo kafa ile vuruşunu yapıyor ve meşin yuvarlağı filelerle buluşturuyor.

24'GOOOLL!! Antalyaspor, Hakan Özmert'in golü ile farkı ikiye çıkartıyor! Hızlı gelişen atakta ceza yayına sokulan Hakan Özmert doğrudan kaleyi düşünüyor ve meşin yuvarlak takım arkadaşı Souleymane Doukara'dan sekerek kalenin sağ tarafından filelerle buluşuyor.

23'Ricardo Quaresma'nın pası ile sağ çaprazda topla buluşan Adriano Correia ortasını uzak direğe doğru gönderiyor ancak meşin yuvarlak kalenin sol tarafından dışarı gidiyor.

20'GOOOLL!! Antalyaspor, Souleymane Doukara ile öne geçiyor! Ceza yayına sokulan Hakan Özmert havadan pasını ceza sahası içi sol çaprazına hareketlenen Souleymane Doukara'ya göndermek istiyor. Savunmadan seken topun yönü değişmiyor ve ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Souleymane Doukara yerden vuruşunu yaparak meşin yuvarlağı sol köşeden filelerle buluşturuyor.

17'Bu dakikalarda karşılıklı top kayıpları ile mücadele devam ediyor.

14'Sağ kanattan kullanılan serbest vuruşta Ricardo Quaresma ortasını ceza sahasına göndermek istiyor ancak barajdan seken top arka direğe doğru yön değiştiriyor. Kaleci Ruud Boffin bu topa son anda müdahale ediyor ve meşin yuvarlak direkten dönerek oyun alanına geri geliyor.

13'Siyah beyazlılar rakip yarı alanda baskısını sürdürüyor.

10'Kullanılan serbest vuruşta Ricardo Quaresma doğrudan kaleyi düşünüyor ancak kaleci Ruud Boffin gelen topu yumrukları ile karşılamayı başarıyor.

9'Sol çaprazdan ceza sahasına hareketlenen Ryan Babel rakibi Bahadır Öztürk'ün müdahalesi ile yerde kalıyor. Pozisyon sonrasında Bahadır Öztürk sarı kart ile cezalandırılıyor. Beşiktaş kritik bir noktadan serbest vuruş kullanacak.

8'Sağ çaprazdan ceza sahasına sokulan Oğuzhan Özyakup altıpas sol çaprazına doğru havadan uzun oynuyor. Bu noktaya hareketlenen Ryan Babel bekletmeden vuruşunu yapıyor ancak kaleci Ruud Boffin gole izin vermiyor.

8'Ev sahibi ekip kısa paslarla pozisyon üretmeye çalışıyor.

5'Siyah beyazlılar gole çok yaklaşıyor. Tolgay'ın ara pası ile penaltı noktasının sol tarafında topla buluşan Oğuzhan Özyakup çok şık bir hareketle dönerek yerden plase vuruşunu yapıyor ancak meşin yuvarlak sağ kale direğinin hemen yanından dışarı gidiyor.

3'Hakan Özmert çok uzak mesafeden şansını deniyor ancak kaleci Utku Yuvakuran üzerine gelen bu topu iki hamlede kontrol etmeyi başarıyor.

1'Müsabaka konuk ekip Antalyaspor'un vuruşu ile başlıyor.

Spor Toto Süper Lig 2. hafta karşılaşmasında Beşiktaş evinde Antalyaspor’u konuk ediyor.

Vodafone Park’ta saat 21:45’te başlayacank olan mücadeleyi hakem Halis Özkahya yönetiyor.

İLK 11’LER

BEŞİKTAŞ: Utku, Adriano, Pepe, Vida, Caner, Medel, Oğuzhan, Tolgay, Babel, Quaresma, Negredo

ANTALYASPOR: Boffin, Nazım, Bahadır, Diego, Celustka, Vainqueur, Yekta, Hakan, Harun, Doğukan ve Doukara