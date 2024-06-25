Beşiktaş aradığı 10 numarayı buldu: İmza an meselesi

Yeni sezon transfer döneminde ilk olarak Gabriel Paulista'yi renklerine bağlayan Beşiktaş, ikinci transferini 10 numaraya yapmak üzere.

Siyah beyazlılar, ikinci başkan Hüseyin Yücel vasıtasıyla yaptığı görüşmeler sonucu, Portekizli 10 numara Rafa Silva ile anlaşma aşamasına geldi. Benfica takımı ile sözleşmesi sona eren Rafa Silva'nın Beşiktaş'a gelmeye olumlu baktığı ve imza atma ihtimalinin yüksek olduğu bilgisine ulaşıldı. 31 yaşındaki yıldız 10 numara, Benfica formasıyla geçen sezon 52 maça çıkarken 22 gol atıp 15 asist yaptı. DHA