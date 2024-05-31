Beşiktaş aradığı forveti İngiltere'de buldu

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın, Manchester United ile yollarını ayıran Anthony Martial'ı kadrosuna katmak istediği ileri sürüldü.

Sky Sports'un haberine göre; Martial'ın talipleri arasında Fransız kulüpleri Lyon ve Marsilya'nın yanı sıra Beşiktaş da bulunuyor.

Haber detayında 28 yaşındaki forveti isteyenler arasında Suudi Arabistan, MLS ve Meksika'dan takımların da olduğu ifade edildi.

Bonservisi elinde bulunan Fransız hücum oyuncusunun yeni takımını belirleme konusunda acele etmeyeceği ifade edildi.

Anthony Martial geride kalan sezonda Manchester United formasıyla 19 maça çıktı. 629 dakika sahada kalan Martial takımına 2 gol, 1 asistlik skor katkısı sağladı.