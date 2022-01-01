Beşiktaş aradığı teknik direktörünü buldu

Sergen Yalçın'ın istifası sonrasında pek çok teknik direktörle görüşen Beşiktaş yönetimi sezonu Önder Karaveli ile tamamlamaya karar verdi.

Sergen Yalçın'ın ayrılması sonrası bir süredir teknik direktör arayışında olan Beşiktaş yönetimi çok sayıda teknik adamla görüştü. Hatta Bruno Pinheiro'nun takımın başına gelmek üzere olduğu iddia edildi. Bu süreç boyunca U19 teknik sorumlusu olan Önder Karaveli'ye emanet edilen Beşiktaş'ın performansı iyileşme gösterdi ve kötü gidişat durduruldu. Takımın başında çıktığı 4 lig, 1 Türkiye Kupası mücadelesinde 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Karaveli taraftarın da sevgisini kazandı.

ARTIK KALICI OLUYOR

Spor basınına bugün yansıyan haberlere göre geçici olarak görev verilen 47 yaşındaki Karaveli'nin, sezon sonuna kadar takımın başında olması büyük ölçüde netleşti. Buna göre yöneticiler, sonuçlardan bağımsız olarak Karaveli ile yola devam etmeye karar verdi. Deneyimli çalıştırıcı ile Süper Kupa'nın ardından İstanbul'a dönüşte resmi imzaların atılması bekleniyor. Karaveli'nin sezon sonuna kadar takımın başında kalacağı ve göstereceği performansa göre 1 yıl daha kontrat yapılabileceği ifade edilirken yıllık 100 bin TL olan maaşının iyileştirilerek yukarı çekileceği iddia edildi.