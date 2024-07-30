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Beşiktaş ayrılığı duyurdu: Eyüpspor'a kiralandı

Beşiktaş ayrılığı duyurdu: Eyüpspor'a kiralandı
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Beşiktaş, orta saha oyuncusu Tayfur Bingöl'ün Süper Lig'in yeni ekiplerinden Eyüpspor'a 1 yıllığına kiralık olarak gönderildiğini duyurdu.

Siyah-beyazlı kulüpten transfere dair yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Tayfur Bingöl, 2024-25 sezonu sonuna kadar Eyüpspor Kulübü’ne geçici transfer olmuştur. Tayfur Bingöl’e yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadeleri kullanıldı.

Geçen sezon Beşiktaş formasıyla tüm kulvarlarda 15 maça çıkan 31 yaşındaki futbolcu, 1 gol, 2 asistlik performans sergilemişti.

EYÜPSPOR DA TRANSFERİ AÇIKLADI

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Eyüspor, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında Beşiktaş'tan tecrübeli futbolcu Tayfur Bingöl'ü kiralık olarak kadrosuna kattı.

Eflatun-sarılı kulüp transferi, "Eyüpspor’a Hoş Geldin Tayfur Bingöl! Eyüpspor’umuz, Beşiktaş'tan Tayfur Bingöl ile 1 yıllık kiralık sözleşme imzaladı. Tayfur Bingöl'e 'hoş geldin' diyor; eflatun sarılı formayla nice zaferler diliyoruz" ifadeleriyle duyurdu.

Teknik direktör Arda Turan yönetimindeki İstanbul ekibi, yeni sezon öncesinde Mame Thiam, Dorukhan Toköz, Fredrik Midtsjo, Anastasios Chatzigiovanis ve Emre Akbaba gibi tecrübeli oyuncuları kadrosuna katmayı başardı.

DHA

Etiketler Beşiktaş Eyüpspor Beşiktaş eyüpspor Tayfur Bingöl transfer kiralık
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