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Beşiktaş ayrılığı resmen duyurdu: Sözleşmesi feshedildi

Beşiktaş ayrılığı resmen duyurdu: Sözleşmesi feshedildi
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Süper Lig ekibi Beşiktaş, 30 yaşındaki Hırvat oyuncu Ante Rebic'in sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.

Beşiktaş, Ante Rebic ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Siyah-beyazlı külüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Ante Rebic'le Yollarımız Ayrıldı. Beşiktaş Futbol A.Ş., profesyonel futbolcu Ante Rebic'in sözleşmesinin feshedildiğini KAP'a bildirdi. Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderilen açıklama şöyle: "Profesyonel futbolcumuz Ante Rebic ile sözleşmemiz karşılıklı anlaşılarak sona erdirilmiştir."

Hırvat oyuncu geçen sezon Beşiktaş formasını giydiği 23 maçta 1 gol ve 4 asist kaydetmişti.

Etiketler Beşiktaş Ante Rebic rebic Beşiktaş sözleşmesi feshedildi
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