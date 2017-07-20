Beşiktaş, Babacar'ı 4.5 milyon euroya bitirdi

Vincent Aboubakar konusunda istediğini alamayan siyah beyazlılar, teknik direktör Şenol Güneş'in de daha önce ismini açıkladığı Babacar için Fiorentina Kulübü ile görüşmesi için menajer Ahmet Bulut'a tam yetki verdi.



Önceki gün İtalya'ya giden ve Fiorentina yetkilileri ile masaya oturan Bulut, 4.5 milyon Euro'luk teklifi resmen iletti. Çizme ekibinin bu teklifin biraz daha artırılmasını istediği öğrenilirken, aradaki bu ufak detayın giderilmesiyle Babacar transferinin resmen açıklanmasının beklendiği belirtildi.

Ahmet Bulut'un, Senegalli golcü ile birlikte Türkiye'ye dönmesi beklenirken, Babacar'ın artık yeni sezonda Kartal'ın yeni golcüsünü olmasına kesin gözüyle bakılıyor.

HEM FORVET HEM KANAT

24 yaşındaki Khouma Babacar'ın, Aboubakar gibi hem santrfor hem de kanatta oynayabilme özelliğinin olması nedeni ile teknik direktör Şenol Güneş tarafından tercih edildiği belirtildi. Geçtiğimiz sezon Fiorentina formasıyla 31 maça çıkan Babacar, 14 gol atarken 2 de asist yaptı. 1,85 boyundaki yıldız futbolcunun Haziran 2019'a kadar kulüpte sözleşmesi bulunuyor.

Khouma Babacar'ın şu andaki piyasa değeri ise transfermarkt verilerine göre 8 milyon Euro.

Babacar, Senegal Milli Takımı ile Afrika Uluslar Kupası'nda da 1 maça çıkarken gol kaydedemedi.



Haberturk