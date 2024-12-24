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  5. Beşiktaş Başkan Adayı Hüseyin Yücel'in, yönetim kurulu listesi belli oldu

Beşiktaş Başkan Adayı Hüseyin Yücel'in, yönetim kurulu listesi belli oldu

Beşiktaş Başkan Adayı Hüseyin Yücel'in, yönetim kurulu listesi belli oldu
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Beşiktaş'ta pazar günü yapılacak seçim öncesi başkan adayı Hüseyin Yücel'in yönetim kurulu listesi belli oldu.

Beşiktaş’ta, 29 Aralık Pazar günü yapılacak Seçimli Olağanüstü Genel Kurul öncesi başkan adayı Hüseyin Yücel, yönetim kurulu listesini Beşiktaş Divan Kurulu Başkanlığı’na verdi.

Başkan adayı Hüseyin Yücel'in yönetim kurulu listesi şu şekilde:

Asil
Sancer Sarp Aral
Caner Bingöl
Ahmet Budan
Cüneyt Çilingiroğlu
Fırat Fidan
Onur Göçmez
Deniz Güven
Aslı Üstünkaya
Mete Vardar
Adnan Sertaç Yazar

Yedek
Sedat Seymen Akçadağ
Ömer Küçük
Önder Yiğit
Abdurrahman Yiğittekin

İHA

Etiketler Beşiktaş Beşiktaş Hüseyin Yücel yönetim kurulu listesi
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