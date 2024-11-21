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Beşiktaş Başkanı Arat Talisca bombasını patlattı

Beşiktaş Başkanı Arat Talisca bombasını patlattı
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Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, siyah-beyazlı formayı giydiği dönem Süper Lig'e damgasını vuran Anderson Talisca'nın Fenerbahçe'ye transfer olacağına dair iddialara Rafa Silvalı bir yanıt verdi.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, Anderson Talisca ve Rafa Silva ile ilgili açıklama yaptı.

Hasan Arat açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

"Başka kulüplerin ne yaptığı bizi ilgilendirmez. Bizim Rafa Silva'mız var bu bize yeter. Beşiktaş kararını vermiştir. Kendi presiplerimiz var. Beşiktaş Rafa Silva'yı almıştır. Rafa Silva o gün nereye gidiyordu? Hüseyin bey gidip aldı geldi. 10 puan geride olmasaydık böyle bir şey konuşulmayacaktı. 10 puan geride olduğumuzu ve sıkıntılarımızın olduğunu biliyoruz. Biz hiçbir şeyi inkar etmiyoruz. Nasıl daha iyi yapabiliriz onun mücadelesi içindeyiz."

Etiketler Beşiktaş Anderson Talisca hasan arat Beşiktaş Fenerbahçe transfer rafa silva
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