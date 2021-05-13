Beşiktaş Başkanı Çebi: Karagümrüklü oyuncular neyi kutladılar?

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Karagümrük ile oynadıkları maç sonrası yaşananları değerlendirdi. "Neyi kutladılar?" diye soran Çebi, "Küme düşmüyorsunuz da mı kutladınız, şampiyon mu oldunuz kutladınız? Bunu merak ediyorum. Ölene kadar bunu araştıracağım" ifadesini kullandı.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Ramazan Bayramı'dan gazetecilerler bir araya geldi. Siyah-beyazlı kulübün gündemine dair açıklamalar yapan Çebi, şampiyonluk yarışını yorumladı.

Sporx'in aktardığına göre Fatih Karagümrük yenilgisi hakkında konuşan Çebi, "Çok konuşulup yorum yapılacak bir dönem değil. Karagümrüklü oyuncular neyi kutladılar? Her futbolcu sahaya kazanmak için çıkar. İyi oynadılar, kazandılar. Takım halinde kazandıkları için sevinirler. Tebrik ediyorum" dedi.

'Ölene kadar araştıracağım'

Maç bitiminde Rachid Ghezzal'ın menajeri ve Karagümrüklü Ndao arasında yaşananlar hakkında yorum yapan Çebi "Soyunma odası koridorlarındaki görüntüler bir kutlama gösteriyor. Küme düşmüyorsunuz da mı kutladınız, şampiyon mu oldunuz kutladınız? Bunu merak ediyorum. Ölene kadar bunu araştıracağım. Bu kutlamanın sebebi neydi? Maç kazanmaya sevinmeniz normal ama bu neyin kutlamasıydı?" ifadelerini kullandı.

'Malatya'dan şüphem yok'

Çebi, Galatasaray'ın son hafta maçındaki rakibi olan Yeni Malatyaspor için ise "Hiçbir şekilde averaj takımı olmaz. Malatya şehrine yıllarca averaj takımı olarak anılmak istemez. Ben Malatyaspor’un o gün elinden gelenin en iyisini yapcağında şüphem yok. Malatyalılar averaj takımı olarak anılmak istemezler" şeklinde konuştu.

Çebi'nin açıklamalarından öne çıkan diğer noktalar şöyle:

'İzmir'e şampiyonluğa gidiyoruz'

"- Sergen Hoca'nın morali gayet iyi. Buraya getirdik, inşallah bitireceğiz. İzmir'e şampiyon olmak için gidiyoruz. Kupayı biz hak ettik. Son 2 maçta talihsizlikler yaşadık, bunları taraftarımıza unutturacağız.

- Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay’ın işi gücü yok mu? Koskoca Galatasaray’ın yöneticisi. Beşiktaş’ın soyunma odası koridorlarında yaşanandan sana ne? Yusuf Günay, Galatasaray camiasını temsil ediyor. Ona mı düşmüş bu işi takip etmek? Sana yakıştı mı bunu takip etmek. Yakışmış demek ki. Herhalde kendilerine tavsiyede bulunuyorlar demek ki iletişim ekibinden.

- Beşiktaş bu sezon şampiyonluğu sonuna kadar hak etti. Oyuncularım maça hazır. Ben onlara moral vermeye geldim, onlar bana moral verdi. 'Gideceğiz, kazanacağız' dediler. Kadına yaşı, futbolcuya primi sorulmaz. Her zamankinden daha fazla prim vereceğiz son iki maç için. Sergen Yalçın’ın morali çok iyi. Buradan rakiplerimize mesaj olsun. Futbolcularıma ve oyuncularıma çok teşekkür ediyorum. 'Beşiktaş küme düşecek' diyenler şimdi ne diyor? Herkese gereken cevabı sahada vereceğiz."