Beşiktaş Başkanı Çebi: ''Sahaya bankalar çıkmayacak''

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, TFF'de geçici olarak başkanlık görevinde bulunan Servet Yardımcı'ya harcama limitlerinin esnetilmesi gerektiğini belirterek Yardımcı'nın “Bankalar Birliği böyle istiyor” yanıtına “Sahaya bankalar çıkmayacak, biz çıkacağız” dediğini ifade etti.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, önceki gün Vodafone Park'ta düzenlenen iftar yemeğinde harcama limitleri konusuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Sözcü gazetesinin haberine göre, “Şu anki en büyük problemimiz harcama limitleri” diyen Çebi, TFF'de geçici olarak başkanlık görevinde bulunan Servet Yardımcı'yla yaptığı görüşmenin detaylarını anlattı.

Siyah beyazlıların başkanı, “TFF limitleri açıklamakta geç kalıyor. Harcama limitlerinin acil olarak açıklanması gerekiyor. Ayrıca limitler de esnetilmeli” dedi.

Başkan Çebi, “Bu konuyla ilgili Servet Yardımcı Bey ile görüştüm. ‘Bankalar Birliği böyle istiyor' dedi.. Ben de kendisine, ‘Sayın Başkan, sahaya bankalar çıkmayacak, biz çıkacağız. Siz bankaları bize bırakın, biz onları ikna ederiz. Zaten biz kulüpler sahaya çıkamadıktan sonra TFF olarak siz ne yapacaksınız?' dedim. Ayrıca ‘Öyle bir durumda her bir yönetim kurulu üyeniz, güreş ve boks gibi federasyonlarına gitmek zorunda kalırsınız” diyerek espri de yaptım” ifadesini kullandı.

Küme düşmenin kaldırılması için yapılan başvurular için de konuşan Çebi, “Geçen sezon küme düşmenin kaldırılması benim fikrimdi. O dönem mücbir sebepler vardı. Ancak şu an böyle bir şeyin olması mümkün değil, düşmenin kaldırılması saçma olur. Ne yani 40 takımla mı oynayacağız ligi? İzmir takımlarının ligden düşmesine üzüldüm” diye konuştu.