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Beşiktaş Başkanı Çebi'den kritik transfer açıklaması

Beşiktaş Başkanı Çebi'den kritik transfer açıklaması

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Bodrum Beşiktaşlılar Derneği tarafından düzenlenen kutlamada konuştu. Çebi, "Transferin daha önce konuşulması kulübümüze zarar verir" dedi.

 Bodrum Beşiktaşlılar Derneği tarafından şampiyonluk ve kulübün 118'inci yıl kutlaması düzenlendi. Bodrum Marina'daki bir restoranda düzenlenen geceye Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, yönetim kurulu üyeleri ve taraftarlar katıldı. Başkan Çebi, yaptığı konuşmada transferler için sabır istedi. 

"KULÜBÜMÜZE ZARAR VERİR"

Siyah-beyazlı taraftarlar, Çebi'nin konuşması sırasında Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan Alex Teixeira'yı kastederek, 'Başkan bize Alex'i getir' şeklinde tezahüratlarda bulundu. Çebi ise bu tezahüratlar karşısında, "Sevgili Beşiktaşlılar hepinizi burada görmek ayrı bir keyif. Şampiyon olduğumuz için bu geceyi kutladığınızı biliyorum. İnşallah seneye de yine burada aynı niyetle toplanırız. Transferler ile ilgili tabii ki bir süreç yaşanıyor. Ben dışarda gezerken dolaşırken bütün Beşiktaşlı arkadaşlar sadece transfer soruyor. Adam yanıma gelip, 'Başkan Alex'den ne haber' diyor. Diyorum ki önce bir selam ver. Bir günaydın de. Biz de Alex'den aşağı değiliz. Biliyorum hepiniz transfer diyorsunuz ama transferler gizli yapılır, bittiği gün açıklanır. Transferin daha önce konuşulması kulübümüze zarar verir. Transfer konusunda bütün taraftarlarımızdan hoşgörü rica ediyorum" ifadelerini kullandı.

Etiketler Beşiktaş beşiktaş ahmet nur çebi transfer
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