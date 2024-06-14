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Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'tan gazeteci Serkan Dikme'ye fırça

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'tan gazeteci Serkan Dikme'ye fırça
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Beşiktaş'ta bugün yeni teknik direktör Giovanni van Bronckhorst için düzenlenen basın toplantısına Beşiktaş başkanı Hasan Arat, spor muhabiri Sercan Dikme'yi azarladığı anlar damgasını vurdu.

Hollandalı teknik direktör Giovanni van Bronckhorst ile anlaşmaya varan Beşiktaş, Tüpraş Stadyumu’nda bir imza töreni düzenledi.

İmzaların atılmasının ardından basın mensupları ile yapılan soru-cevap kısmında ise Beşiktaş Başkanı Hasan Arat ile spor muhabiri Sercan Dikme arasında gergin anlar yaşandı.

Sosyal medyada Beşiktaş'ın hoca tercihi ile ilgili yapılan eleştirileri Başkan Hasan Arat'a soran Sercan Dikme hiç beklemediği bir yanıt aldı.

Arat, “Sercan bey siz bir meslek yapıyorsunuz mesleğiniz dijital yayıncılık ve sosyal medyada dakika dakika haberler atıyorsunuz, fiyatlar koyuyorsunuz, biz bilmediğimiz oyuncularla görüşüyoruz siz sanki bizden daha iyi biliyorsunuz bu işi. Biz antrenör tercihimizi bir planlama çerçevesinde yaptık ve bu planımızın çok doğru olduğuna inanıyoruz, bunun bütün sorumluluğu bize aittir. Bizim taraftarımız antrenörünün arkasında olacaktır. Sosyal medyadaki fırtınalardan etkilenmez. Sosyal medya konusunda eleştirileriniz olduğunu söylediniz. Sizin sosyal medyada oluşturduğunuz fırtınalara bakacak olursak biz bu işi yapamayız. Siz fırtınalara devam edin biz işimizi yapmaya devam edeceğiz. Ama şunu bilin yaptığınız rakamlı yayınların kulübe zarar verdiğini bilin, Türkiye’ye de zarar verdiğini bilin. Dolayısıyla sorumluluk taşıyın. Bu taşıyacağınız sorumluluğun hem gazetecilik açısından çok önemli olduğunu düşünüyorum hem de hocamızın başarısı açısından çok önemli olacak” dedi.

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Etiketler Beşiktaş Beşiktaş hasan arat sercan dikme fırça azar
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