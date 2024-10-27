Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'tan olay iddia: ''Kulüpte paralel yapılar kurmuşlar''

Beşiktaş Kulübü’nün Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı'nda konuşan Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, önceki yönetimin faaliyetlerini eleştirerek, "Kulüpte paralel yapılar kurarak, para kazanma derdine düşmüşler" dedi.

Beşiktaş Kulübü’nün Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı, İstanbul Kongre Merkezi Harbiye Oditoryumu’nda yapıldı.

Toplantıda konuşan Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, geçmiş dönemde yapılan usulsüzlüklere, camiaya ait mülklerin sahipsiz bırakılmasına değinerek, kendi yönetimlerinde kulübe ait olan taşınmazların siyah-beyazlı camiaya geri kazandırıldığını söyledi. Göreve geldiklerinde kulübün mali açıdan oldukça zor durumda olduğunu dile getiren Arat, "Göreve geldiğimiz günden itibaren 328 gün geçti. Ben yaklaşık 10 aylık bu süreçte gecesini gündüzüne katan tüm yönetim kurulu üyelerimize huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Bu süreçte çok zor zamanlar geçirdik ve yanımızda var gücüyle duran tüm kulüp çalışanlarımıza ve tüm takımlarımıza teşekkür ediyorum. Seçim zamanı kilometrelerce uzayan kuyruklarda sabırla bekleyip bizleri bu göreve layık gördüğünüz için bugün burada size hesap vereceğiz. Yaptığımız icraatları size anlatacağız. Ben ne zaman huzurunuza gelsem sizlere gerçekleri anlattım. Bize yapılması gereken devir teslim bile yapılmadı. Bir görevi bırakıyorsanız düzgün bir şekilde gelip devir edeceksiniz. Öyle kalabalık koruma ordularıyla kongreye gelmekle olmaz. Ben size Beşiktaş başkanına kimsenin parmak sallayamayacağını söyledim. Bunu da size göstermeye devam edeceğiz. Beşiktaş ağır taştır, altında kalırsınız. Beşiktaş’ın kurumsallaşmasının önünü tamamen açılmıştır. Yapılan tüzük değişikliğini yıllar sonrada kulübe olan yararını herkes hatırlayacaktır" diye konuştu.

"Kulüpte paralel yapılar kurarak, para kazanma derdine düşmüşler"

Eski başkan Ahmet Nur Çebi dönemine ait mali konular hakkında konuşan Başkan Hasan Arat, "Beşiktaş ticari menfaatlerinizi tatmin etme yeri değildir. Kulübe usulsüzce üye yapılan kişilerin çoğu gönderildi. Birçoğu mahcup olup, özür dilediler. Bazıları da evraklarını tamamladı ve üyeliklerini tam anlamıyla doğru bir şekilde sonuçlandırdılar. İktidar hırsı sizlere neler yaptırmış. Bu işler artık bitti. Sizin küçümsediğiniz insanlar Beşiktaş’a üye oldular. Gerçek Beşiktaşlılar üye oldu kulübe. Beşiktaş’ın malına çökme dönemi sona ermiştir. Kulübün parasıyla şehir dışlarında otellerde keyif sürme dönemleri sona erdi. Kulüpte paralel yapılar kurulup, üyelikler üzerinden para kazanma derdine düşmüşler. Bunların hepsini gün yüzüne çıkarttık" şeklinde konuştu.

Kendi yönetimleriyle birlikte dernekçilik anlayışının da değiştiğini söyleyen Arat, "Her zaman konuşulan bir dernekler meselesi var. Seçim zamanında ararlar, 'Bana oy at' derler. Dernekçilik işleri bizimle birlikte değişti. İstanbul dışındaki birçok derneğin kulübe bağışladığı arazilere kurulacak enerji santralleri de kulübe mali açıdan destek sağlayacaktır" şeklinde konuştu.

"Hala kadromuzda düşünmediğimiz yabancı oyuncularımız var"

Beşiktaş Futbol A Takımı’nın yapılanmasına devam edildiğini söyleyen Hasan Arat, "Göreve geldiğimizde ciddi sorunlarla karşılaştık. Eski yönetim giderken bu takım başarılı olursa bize pay verin demişti. Gece yarısı alınan Eric Bailly için mi pay verelim size? Yoksa hiçbir faydası olmayan Ante Rebic için mi? Yüzde ellisini bankadan kredi alarak transfer ettiğiniz ismini vermek istemediğim savunma oyuncusu için mi pay biçelim size? Göreve geldik ve hedefimizi Ziraat Türkiye Kupası’nı almak ve Avrupa’ya gitmek olarak belirledik. Süper Lig’i de zaten 6. olarak bitirdik. Kupayı kazanmakla birlikte 8.5 milyon gelir elde etmiş olduk. Beşiktaş’ta son 3 sezonda 36 oyuncu alınmıştı. Ciddi bir gruplaşma vardı. 37 oyuncuyu kulüpten gönderdik ve sadece 8 futbolcu transfer ettik. Aldığımız oyuncular kilit noktalara yapılan transferler oldu. Hala kadromuzda düşünmediğimiz yabancı oyuncularımız var. Kış transfer dönemi geldiğinde ekibimiz yine çalışmalarını o yönde gerçekleştirecekler" ifadelerini kullandı.

İHA