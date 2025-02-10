Beşiktaş bir transferi daha açıkladı

CHPli Mustafa Sarıgül'den olay olan Adana Demirspor iddiası

Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler Ve Skandallar'da tepki çeken yasak aşk sahnesi!

Arzum Onan ile evliliğini noktalayan Mehmet Aslantuğ yeni aşkını ilan etti

Bu haber elektrikli araçlara bakış açınızı tamamen değiştirecek

Yeni haftanın hava durumu belli oldu: Kar ve soğuk geri dönüyor!

Adana Demirspor’un Başkanı Durak istifa etti

''İmamoğlu'na asla bir yasak getirmez, treni kaçırdığının farkında''

Cesedi 11 yıldır kayıp... Genç kadının katilleri bir kez daha ceza aldı