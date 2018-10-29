Beşiktaş - Çaykur Rizespor CANLI: 2-0

45'Hakem Bülent Yıldırım ilk yarının son düdüğünü çalıyor ve mücadelenin ilk yarısı ev sahibi Beşiktaş'ın 2-0'lık üstünlüğü ile tamamlanıyor.

45'Müsabakanın ilk yarısına oynanmamış süre olarak en az 2 dakika ilave ediliyor.

44'Ricardo Quaresma'nın sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasına yükselen Caner Erkin'in arka direkte yaptığı kafa vuruşunda Gökhan Akkan ayağıyla topu uzaklaştırmayı başarıyor.

40'Ricardo Quaresma golde asisti yapan oyuncu oluyor.

40'GOOOLL!!! Beşiktaş, Mustafa Pektemek'in golü ile maçta farkı ikiye çıkarıyor. Ceza alanında Vagner Love ile girdiği ikili mücadele sırasında topu uzaklaştırmak isteyen Mehmet Uslu'nun pası sağ kanatta Ricardo Quaresma'ya geliyor. Ricardo Quaresma'nın bekletmeden sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasına yükselen Mustafa Pektemek'in ön direkte yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak Gökhan Akkan'ın yanından ağlarla buluşuyor.

37'Sol kanattan kazanılan korneri kullanan Fernando Boldrin'in ceza alanına gönderdiği ortasına yükselen Jakub Brabec'in kafa vuruşunda Loris Karius topa hakim olmayı başarıyor.

35'Oğuzhan Özyakup'un sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında Çaykur Rizespor savunması topu uzaklaştırıyor.

33'Karşılaşmadaki ilk oyuncu değişikliğini ev sahibi Beşiktaş gerçekleştiriyor. Sakatlık geçiren Gökhan Töre oyundan çıkarken, Caner Erkin yerine giren isim oluyor.

31'Orta sahada yaşanan ikili mücadele sırasında Ricardo Quaresma, Koray Altınay'a kontrolsüz bir müdahalede bulununca hakem Bülent Yıldırım tarafından sarı kartla cezalandırılıyor. Ricardo Quaresma bu kartla gelecek maçta cezalı duruma düşüyor.

28'Sağ kanattan kazanılan korneri kullanan Gökhan Töre'nin ceza alanına gönderdiği ortasında arka direkte savunmadan seken topa hareketlenen Mustafa Pektemek için yan hakem ofsayt bayrağını kaldırıyor.

27'Savunmadan seken topu önünde bulan Ricardo Quaresma'nın ceza sahası dışında hafif sol çaprazdan sağ ayağıyla kaleye gönderdiği şutunda Gökhan Akkan son anda köşeden topu kornere çeliyor.

23'Gökhan Akkan topu uzaklaştırmak isterken araya giren Vagner Love'a çarpan top kalenin üstünden az farkla auta çıkıyor.

21'Ali Çamdalı'nın sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasına yükselen Vedat Muriqi'nin kafa vuruşunda top kalenin solundan auta çıkıyor.

19'Oğuzhan Özyakup'un, Vagner Love ile yaptığı verkaç sonrasında ceza yayından kaleye gönderdiği şutunda top savunmadan geri geliyor.

17'Karşılaşma bu dakikalarda biraz daha düşük tempoda devam ediyor.

13'Defansın arkasına atılan pasa hareketlenen Vedat Muriqi için yan hakem ofsayt bayrağını kaldırıyor.

10'Çaykur Rizespor 10 kişi kalıyor. Orhan Ovacıklı'nın taç çizgisi yakınında Gökhan Töre'ye yaptığı kontrolsüz müdahale sonrasında Bülent Yıldırım VAR yardımıyla pozisyonu inceleyerek Orhan Ovacıklı'ya doğrudan kırmızı kartını gösteriyor.

10'Gökhan Töre'nin sakatlığı sebebiyle oyun kısa bir süre duruyor.

8'Robin Yalçın'ın defansın arkasına gönderdiği pasa hareketlenen Koray Altınay için yan hakem ofsayt bayrağını kaldırıyor.

7'Defansın arkasına atılan uzun pasa hareketlenen Gökhan Töre için yan hakem ofsayt bayrağını kaldırıyor.

3'Ricardo Quaresma golde asisti yapan oyuncu oluyor.

3'GOOOLL!!! Beşiktaş, Mustafa Pektemek'in golü ile maçta öne geçiyor. Sağ kanatta topla buluşan Ricardo Quaresma, rakibini ekarte ederek spn çizgiye inmeden yerden topu içeri gönderiyor. Pozisyonu iyi takip eden Mustafa Pektemek'in ön direkte kaleye sırtı dönükken topun gelişine sağ ayağıyla yaptığı şık vuruşta meşin yuvarlak Gökhan Akkan'ın yanından ağlarla buluşuyor.

1'Hakem Bülent Yıldırım maçın ilk düdüğünü çalıyor ve mücadeleye ev sahibi Beşiktaş başlıyor.

İLK 11'LER

BEŞİKTAŞ: Karius, Gökhan Gönül, Roco, Vida, Adriano, Atiba, Oğuzhan, Gökhan Töre, Quaresma, Mustafa Pektemek, Vagner Love

ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan, Robin, Orhan, Mehmet, Koray, Saadane, Boldrin, Ali Çamdalı, Brabec, Süleyman Koç, Muriqi

Spor Toto Süper Lig’in 10. haftasının kapanış maçında Beşiktaş, Çaykur Rizespor’u konuk ediyor. Ekim ayında resmi maçlarda galibiyet elde edemeyen siyah-beyazlılar, Galatasaray’ın mağlup olduğu haftada kazanarak rakibiyle puan farkını bire indirmek Genk maçının ardından iplerin gerildiği taraftarlara kritik bir üç puan hediye etmek istiyor.

Yeni teknik direktörü Okan Buruk yönetiminde ligde çıktığı üç karşılaşmada iki beraberlik ve bir galibiyet elde eden konuk ekip ise bir sürprize imza atarak küme düşme hattından çıkmayı hedefliyor.