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Beşiktaş Çaykur Rizespor'u farklı geçti

Beşiktaş Çaykur Rizespor'u farklı geçti
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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasının erteleme maçında Çaykur Rizespor'u deplasmanda 4-0 mağlup etti.

Trendyol Süper Lig'in 16. haftanın erteleme maçında Çaykur Rizespor sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı siyah-beyazlılar 4-0 kazandı. 

Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 4. dakikada Rashica, 45 ve 47. dakikalarda Semih Kılıçsoy ile 79. dakikada Cenk Tosun kaydetti. Ayrıca Cenk'in golünde asisti Semih Kılıçsoy yaptı.

Bu sonucun ardından Beşiktaş puanını 32'ye yükseltirken Çaykur Rizespor, 29 puanda kaldı. 

Gelecek hafta Beşiktaş sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk edecek. Rizespor ise evinde Adana Demirspor'la karşılaşacak.

Etiketler Beşiktaş Çaykur Rizespor rize beşiktaş
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