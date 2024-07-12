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Beşiktaş, Ciro Immobile transferini KAP'a bildirdi

Beşiktaş, Ciro Immobile transferini KAP'a bildirdi
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Beşiktaş, 2016 yılından bu yana Lazio'da forma giyen Ciro Immobile'nin transferini KAP'a bildirdi.

Gelecek sezon için transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş, İtalyan santrfor Ciro Immobile'nin transferi konusunda oyuncu ve kulübü S.S.Lazio SPA ile görüşmelere başlandığını duyurdu.

Beşiktaş'tan KAP'a yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Ciro Immobile'nin transferi konusunda oyuncu ve kulübü S.S.Lazio SPA ile görüşmelere başlanmıştır" denildi.

Ciro Immobile, siyah-beyazlı kulübe imza atmak için bugün İstanbul'a gelecek.

2016'dan bu yana Lazio'da forma giyen ve takımın gol yollarında en önemli isimlerinden olan Ciro Immobile daha önce AC Siena, Juventus, Grosseto, Pescara, Genoa, Torino, Borussia Dortmund ve Sevilla formalarını giydi. Ciro Immobile şu ana kadar kariyerinde 593 maça çıktı 329 gol attı ve 75 asist yaptı.

Daha önce Almanya Süper Kupası, iki kere İtalya Süper Kupası ve İtalya Milli Takımı ile de Avrupa Şampiyonası'nıu kazanan Immobile aynı zamanda Serie A'da dört kez, UEFA Avrupa Ligi'nde de bir kez gol kralı oldu.

Ciro Immobile geçtiğimiz sezon 43 maçta 11 gol atıp 9 asist yaptı.

Etiketler Beşiktaş Ciro Immobile Beşiktaş immobile transfer kap
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