Beşiktaş Diego Costa'yı bitiriyor

Beşiktaş taraftarlarının "Come to Beşiktaş" (Beşiktaş'a gel) çağrısı yaptığı Diego Costa için İspanyol basınından bomba bir iddia ortaya atıldı. AS gazetesi, siyah-beyazlıların Chelsea'ye 6 aylık bir kiralama teklifi yaptığını, Brezilya asıllı İspanyol forvetin ocak ayından itibaren ise Atletico Madrid takımının formasını giyeceğini iddia etti.

MAAŞININ YARISINI ÖDEYECEK

Haberde, Türk ekibinin 6 ay için Chelsea'ye bir transfer rakamı ödemeyeceği, Chelsea'nin ocakta transfer yasağı bitecek olan Atletico'dan ise 25 milyon euro bonservis bedeli alacağı belirtildi.

Gazete, Costa'nın maaşının sadece yarısını ödeyeceğini duyurduğu Beşiktaş'ın, 28 yaşındaki yıldız golcünün sakatlığa karşı yapılacak sigorta masrafını karşılayacağı iddia etti.

Fotomaç