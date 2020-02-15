Beşiktaş Divan Kurulu'nda şok iddia: ''Damat engelledi''

Beşiktaş Kulübü'nün önde gelen divan kurulu üyelerinden, kulüp kongreleri ve seçim divanlarını da yöneten avukat Ali Rıza Dizdar, Göztepe-Beşiktaş karşılaşması ile ilgili iddiada bulundu.

"Devletin en çok baskı yaptığı kulüplerden birisi biziz" diyen Dizdar, "Göztepe maçını ben hukukçu sıfatının dışında spor hukuku uzmanı olarak izledim. Bütün UEFA, FIFA ve kuralları teker teker inceleriz. Hakem düdüğü, top havadayken çaldı. Neden çaldı? Çünkü bir kural var. Eğer bir tehlikeli harekette bir sporcu yaralanmış ise hakem oyunu hemen durdurur. Gole giden adamı bile durdurur. Çünkü sporcu sağlığı her şeyin üzerindedir. Hakem havadayken çaldı. Top, Atiba ile Göztepelilerin arasında geldiğinde çalmadı. Top oraya da gitmeyebilirdi" diye konuştu.

"DAMAT ENGELLEDİ"

Dizdar, açıklamalarına şöyle devam etti:

"Burada olan olay şu; maç olduğu yerden tekrarlanma kararı alınmıştı. Açık açık söylüyorum, bildiğim için söylüyorum. İsim de açıklayabilirim. Maç olduğu yerden devam edecekti ama siyasi erk, yani damat (Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak) bunu engelledi. Ve damat, Sörloth'un cezasını da utanmadan 1 maça düşürttürdü. Yani bunun anlamı, Sörloth Beşiktaş maçına çıksın diye yapılıyor. Bunlar artık görülüyor."

TFF ERTELEME TALEBİNİ REDDETMİŞTİ

Türkiye Futbol Federasyonu, perşembe günü verdiği kararda Beşiktaş'ın kural hatası nedeniyle 2-1 kaybedilen Göztepe maçının tekrar edilmesi talebini reddetmişti. Aynı şekilde Konyaspor ve Gençlerbirliği'nin de başvuruları kabul görmemişti.

PFDK'den 2 maç ceza alan Trabzonspor futbolcusu Sörloth'un cezası Tahkim Kurulu'nda 1 maça indirilmişti.

FENERBAHÇE TARFTARI 'DAMAT İSTİFA' SLOGANLARI ATMIŞTI

Fenerbahçeliler, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ı Alanyaspor karşılaşmasında "Damat istifa" sloganları ile istifaya davet etmişti.