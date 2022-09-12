Beşiktaş evinde mağlup oldu

Spor Toto Süper Lig 6. hafta maçında Başakşehir, deplasmanda Beşiktaş'ı 1-0 mağlup etti.

Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş ile Medipol Başkaşehir karşı karşıya geldi. Vodafone Park'ta oynanan ve Halil Umut Meler'in düdük çaldığı maçı Başakşehir 1-0 kazandı.

Başakşehir'e galibiyeti getiren golü 71. dakikada Bertrand Traore attı.

Beşiktaş'ta teknik direktör Valerien Ismael, 88. dakikada hakeme itirazdan art arda gördüğü iki sarı kart sonrası kırmızı kart gördü.

Bu sonuçla namağlup serisini devam ettiren ve ligde henüz gol yemeyen Başakşehir puanını 13'e çıkardı. İlk kez kaybeden Beşiktaş ise 13 puanda kaldı.

HAKEMİN VERDİĞİ KARAR OLAY OLDU

Mücadelenin henüz başında yaşanan bir pozisyon sonrası ise siyah-beyazlılar hakem Halil Umut Meler'e penaltı itirazında bulundu.

HALİL UMUR MELER "DEVAM" DEDİ

Masuaku'nun sol kanattan yaptığı ortada Başakşehirli futbolcu Duarte ceza sahası içinde topu karşıladı. Siyah-beyazlı futbolcular, Duarte'nin elle oynadığı yönünde itirazda bulunarak hakem Halil Umut Meler'den penaltı bekledi. Ancak Meler, oyunu devam ettirdi.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI

Pozisyon sonrası hakem Halil Umut Meler'in adı sosyal medyada gündem oldu. Siyah-beyazlı taraftarlar, deneyimli hakemi devam kararından dolayı adeta topa tuttu.