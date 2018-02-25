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  5. 25 Şubat 2018 21:05

Beşiktaş - Fenerbahçe: 3-1

Spor Toto Süper Lig'de 23. hafta maçında Beşiktaş, sahasında Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etti.

Beşiktaş - Fenerbahçe: 3-1
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Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında dev maçta Beşiktaş, Fenerbahçe’yi konuk etti. Dev derbide Beşiktaş rakibini 3-1’lik skorla mağlup etti ve puanını 44’e getirerek sarı-lacivertlileri yakalamış oldu. İlk yarıyı 1-0 geride kapatan siyah-beyazlılar Ricardo Quaresma ile geri döndü. Quaresma iki gol ve bir asistle yıldızlaştı.

Fenerbahçe 8’de Fernandao’nun golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarı 1-0 sona erdi. 49’da Beşiktaş Vida ile eşitliği sağladı. 77’de Beşiktaş, Quaresma’nın ‘trivela’sıyla 2-1 öne geçti. Quaresma 90+4’te skoru 3-1’e getirdi. Siyah-beyazlılar bu sonuçla Vodafone Park’ta Fenerbahçe’yi ilk kez mağlup etmiş oldu.

Beşiktaş ayrıca iç sahada ligde yenilmezlik serisini 38 maça çıkardı. İlk maçı Kadıköy’de 2-1 kaybeden siyah-beyazlılar ikili averajda da rakibini geçmiş oldu.

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