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Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde puanlar paylaşıldı

Süper Lig'in 31. haftasındaki derbide Beşiktaş ile Fenerbahçe 1-1 berabere kaldı.

Beşiktaş ile Fenerbahçe, Süper Lig’in 31. hafta maçında Vodafone Park'ta karşılaştı.

Halil Umut Meler'in düdük çaldığı derbiye Beşiktaş:, Ersin Destanoğlu, Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala, De Souza, Atiba, Ghezzal, Ljajic, Larin, Aboubakar, konuk Fenerbahçe ise Altay Bayındır, Nazım Sangare, Serdar Aziz, Szalai, Caner Erkin, Gustavo, İrfan Can Kahveci, Valencia, Pelkas, Samuel-Osayi, Samatta 11'iyle çıktı.

Derbinin ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.

Ev sahibi ekip, 48. dakikada Rachid Gehzzal kullandığı serbest vuruştua Domagoj Vida'nın kafa vuruşuyla 1-0 öne geçti.

Fenerbahçe bu gole 88. dakikada Ozan Tufan'la karşılık verdi.

Kalan sürede başka gol olmayınca mücadele 1-1 beraberlikle sona erdi.

Bu sonucun ardından lider Beşiktaş puanını 64'e, 3. sıradaki Fenerbahçe ise 59'a yükseltti.

Etiketler Beşiktaş Fenerbahçe beşiktaş fenerbahçe derbi
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