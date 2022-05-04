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Beşiktaş - Fenerbahçe maçının bilet fiyatları belli oldu

Beşiktaş - Fenerbahçe maçının bilet fiyatları belli oldu

Süper Lig'in 36. haftasında Fenerbahçe'yi konuk edecek olan Beşiktaş, derbi biletlerinin fiyatlarını açıkladı.

Süper Lig'in 36. haftasında Beşiktaş, Vodafone Park'ta Fenerbahçe'yi konuk edecek. 8 Mayıs Pazar günü 19.00'da başlayacak derbi öncesi siyah-beyazlılar bilet fiyatlarını açıkladı.

175 liradan başlayan bilet fiyatları 1500 liraya kadar çıkıyor.

Sezonun ilk yarısındaki mücadele 2-2 bitmişti. Beşiktaş'ın gollerini 25. ve 59. dakikada Josef de Souza atarken, Fenerbahçe adına 14. dakikada penaltıdan Mesut Özil ve 30. dakikada Mergim Berisha kaydetmişti.

Süper Lig'in 36. haftasına Fenerbahçe 68 puanla 2. sırada girerken, Beşiktaş 54 puanla 6. sırada bulunuyor.

Beşiktaş'ın belirlediği bilet fiyatları şu şekilde:

1. Kategori: 490TL

 2. Kategori: 450TL

3. Kategori: 390TL

4. Kategori: 375TL

5. Kategori: 325TL

6. Kategori: 295TL

7. Kategori: 200TL

8. Kategori: 175TL

VIP 100: 1.500TL

 VIP 101-126: 1.250TL

Etiketler Beşiktaş Fenerbahçe süper lig derbi bilet fiyatları beşiktaş fenerbahçe
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